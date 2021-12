Gulyás: az Alkotmánybíróság megerősítette a magyar migrációs politikát

A miniszter közölte, már egy 2016-os alkotmánybírósági döntés is ebbe az irányba indult el, de most a migrációs politika kapcsán egyértelmű és világos döntés született. Gulyás Gergely felhívta arra is a figyelmet, hogy az Alkotmánybíróság egy állam történelmileg kialakult népességét, az itt élő nemzetiségek, illetve a többségi nemzet kultúráját olyan megőrzendő értéknek tekinti, amely az emberi méltóságnak is része.