Elképesztő a covid-intenzíves napi gyógyszeradagja

Egy intenzív osztályon fekvő koronavírusos beteg egynapi gyógyszer adagjáról posztolt képet a sürgősségi osztályon dolgozó orvos, ezzel akarta megmutatni, mit vállal, aki oltatlanul elkapja a fertőzést. A bukaresti Marius Nasta tüdőgyógyászati intézetben alkalmazott terápia lényegében nem különbözik a többi európai kórház intenzíves kezelésétől. A bejegyzést a romániai oltási kampány koordinálásáért felelős csoport is megosztotta bő magyarázattal.

Ennyi gyógyszert kap az intenzíven a covidos beteg, Fotó: Facebook-ROVaccinare

Ezek a gyógyszerek azt segítik, hogy a kritikus ponton túljusson a beteg - ismertette az intézmény igazgatója, Beatrice Mahler.

Az antibiotikum mellett, véralvadásgátlók, vérkeringést elősegítő, emésztőszerveket védő gyógyszereket adnak a súlyos covidosoknak naponta. Ha hatásukra jól reagál a szervezet, átlagosan kilenc napot töltenek az intenzíven, de vannak, akik három hét elteltével is ott kell ápolni. A gyógyszer kezelés ettől még hasonlóan folytatódik, például a keringést és a vesefunkciót támogató intravénás szerekre továbbra is szükség van az állapotjavuláshoz. Ha szerencsésen ki is kerül az illető a kórházból, az otthoni lábadozás is hetekig eltart, ezalatt a többség dolgozni sem képes.

Köztudott, hogy a súlyos, kórházi kezelést igénylő állapot elkerülhető oltással, ezért válasszuk az oltást

– írta a intenzíves szakorvos posztjában.