Damu édesanyja: Imádkozunk Rolandért!

Mint ismert, Damu két oltás után kapta meg a koronavírust, majd kórházba került. Az állapota sokat súlyosbodott, ezért az orvosai kénytelenek voltak műtüdőre kötni. A színész barátai imaláncot indítottak, bízva abban, hogy az égiek megkímélik őt, és még nagyon sok évet hagynak neki a földi létben. Ezzel kapcsolatban lapzártánkkor még semmi biztos nem volt tudható, csak annyi, hogy nagy a baj. Az utóbbi években a népszerűségéből sokat vesztett színészt anyagi problémák is sújtják. Kénytelen volt ismerősöktől kölcsönkérni, hogy egyáltalán enni tudjon. A családtagjaival is megromlott a kapcsolata, így okkal tarthatott attól, hogy egy idő után teljesen magára marad. Felkerestük hát az édesanyját, hogy megkérdezzük tőle, mit tud tenni jelenleg a gyermekéért.

Gondozott ház, kert

Nyírábrány egy alig 4000 lelket számláló szegényes település. Munkalehetőség alig adódik, a szerencsésebbek a közeli Debrecenbe járnak dolgozni. Sokan főleg idénymunkából élnek, de télen az szinte egyáltalán nincs a környéken. Az utca, ahol Ica néni háza is áll tele van omladozó épülettel, de az ő otthona még jó állapotúnak számít. A homlokzata fehérre festett, a kertje gondozott. A kerítésen nincs csengő.

Damu Roland édesanya

Kiabálni kell

Mikor az egyik közvetlen szomszéd meglátott bennünket a kapunál állni, adott egy tippet, hogyan juthatnánk be.

– Ez náluk csak úgy működik, ha kiabálják a nevüket! Akkor hamarosan kidugják a fejüket – javasolta a férfi, mi pedig ennek megfelelően jártunk el. Hamarosan ki is jött a házból egy hölgy családtag.

– Nem tudunk semmit Rolandról – mondta kérdés nélkül, majd a következő pillanatban Ica néni is kilépett.

– Nem foglalkozunk senkivel! Semmit nem tudunk! – kiáltott a édesanya, s egyetlen pillanatra mintha megremegett volna a hangja, talán egy picit el is érzékenyülhetett. Hogyne, hiszen írhatnak, mondhatnak Damuról bármit, a színész azért az ő szeretett fia marad. Így folytatta:

– Rolandért imádkozunk! Ő a család tagja!

Aztán az édesanya a rokonhoz fordult:

– Gyere vissza a házba, ott meleg van! – Majd még egyszer a Bors újságírójához szólt: – Rajtunk csak úgy lehet segíteni, hogy békét hagynak nekünk!



Nem mindenki ismeri



A két hölgy ezek után visszavonult. A szomszédok készségesebbnek bizonyultak, bár akadt köztük, aki nem is ismerte a Damu Roland nevet. Amikor elmondtuk, hogy a színész játszotta Várnagy Elődöt, máris megeredt a Jóban Rosszban-rajongó nyelve.

– Évek óta nem láttuk itt azt az embert! Mindenfélét lehet róla olvasni az interneten. Most éppen azt, hogy nagyon beteg. Reméljük felépül, mert nagyon rendes családja van – magyarázta a hölgy.

Damu Roland állapotáról lapzártánkig új információ nem érkezett, továbbra is küzdenek az életéért az orvosok.