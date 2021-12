Most derült ki: D-vitaminnal harcolhat a koronavírus ellen

Különösen a téli hónapokban fontos, hogy pótoljuk a D-vitamint a szervezet számára, hiszen a kevesebb napsütés miatt nem termel eleget szervezetünk. Ám most az is kiderült, hogy a koronavírusból való felépülésben is kiemelt szerepe van, ha telítjük vele a szervezetünket.

– A D-vitamin pótlására az októbertől-márciusig tartó időszakban napi 2000 nemzetközi egység (NE) javasolt egy egészséges, normál súlyú felnőtt esetében. Ez a mennyiség orvosi felügyelet nélkül is szedhető, és hosszú távon is biztonságos – árulta el dr. Takács István egyetemi tanár. A Semmelweis Egyetem Belgyógyászati és Onkológiai Klinika igazgatója szerint a súlyos koronavírusos betegség alatt azonban ennek a többszörösét is adhatják a betegeknek.

5 napig 12 ezer NE-et, utána 4000 NE-et kap a beteg a kórházi tartózkodás ideje alatt, és ezzel telítik a D-vitamin raktárát, ezért hívják telítő dózisnak

– magyarázta a professzor, utalva arra, hogy összefügg a D-vitamin-hiány és a COVID-fertőzés súlyosabb lefolyása.

Dr. Takács István kiemelte: a D-vitamin fontos szerepet játszik a csontanyagcserében, a daganatok – leginkább a vastagbél- és emlőrák – megelőzésében és a daganattúlélésben, illetve az autoimmum betegségek elleni küzdelemben is.

A D-vitamin pótlására javasolt napi dózis nem változott, de az újdonság, hogy a szükséges mennyiségű vitamint – egészséges felnőtt 2000 NE vitaminigényével kalkulálva – akár heti egy alkalommal (14 ezer) vagy havi egyszeri adagban (60 ezer) is lehet pótolni.