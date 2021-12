A Szent Ferenc kórház főorvosa: Még mindig tele vannak a Poszt-Covid osztályok

A koronavíruson átesettek nagyjából 30 százalékát érinti a poszt-covid szindróma, ami százezernél is több embert jelenthet itthon. Bár ma már az ország sok kórházában működik az ellátásukra szakosodott osztály, de mivel egyre többen szenvednek a gyógyultság után hetekkel, hónapokkal később is megmaradó panaszoktól, hosszú a várólista.

Három hétbe is telhet mire hozzánk bekerül valaki – mondta a Borsnak Toldy-Schedel Emil, a budapesti Szent Ferenc kórház főigazgatója, aki hozzátette: még olyanoknál is előfordulhatnak panaszok, akik enyhe tünetekkel estek át a fertőzésen.

– Náluk a mentális problémák, depresszió, alvászavar, „ködös agy”, nehézkes gondolkodás fordulhat elő. De minél súlyosabb tünetekkel esik át valaki a betegségen, annál a későbbi szövődmények is komolyabbak lehetnek. A tüdőgyulladásból felépülteknél, sokszor hegesedés marad hátra, később is, már negatív PCR-tesztnél tapasztalhatnak nehézlégzést, a teljesítőképesség csökkenését, intenzív terhelésre jelentkező légszomjat. Az indokolatlan hosszan fennálló fáradékonyság hátterében állhat szívelégtelenség, szívizom-, szívburokgyulladás. Egyeseknél súlyosabb neurológiai problémák is jelentkezhetnek, például poszttraumás stressz, tudatzavar, időseknél kialakulhat demencia vagy gyorsíthatja előrehaladását, sok gyermeknél komolyabb tanulási zavar léphet fel.

A Szent Ferenc kórházban különböző állapotú poszt-covidos betegek ellátása zajlik. A fekvőbetegek között az intenzív osztályról kikerült, lélegeztetőgépről lekerültek hosszan, van, hogy hónapokon át tartó rehabilitációja folyik, ők sokáig még infúzióra, oxigénpalack használatára szorulnak.

Azt már látjuk, hogy a poszt-covid nem az idősek betegsége, egyre több gyermek, fiatal is szenved a szövődményektől.

Fekvőbetegeink között volt már 19 éves, jelenleg 70 éves a legidősebb. Bár egyre többet tudunk a betegségről, hosszadalmas terápiára is szüksége lehet a poszt-covidosnak, amíg a korábbi állapotát visszanyeri.

Az oltás még mindig a legjobb megoldás, hogy megkíméljük szervezetünket a koronavírus-fertőzés komolyabb következményeitől

– zárta a főorvos.