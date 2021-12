Bűntudatos, rettegős Szenteste lesz – 25 kendőzetlen vallomás arról, ki hogy várja az ünnepeket

Tavaly a legtöbb családnál elmaradt a közös családi ünnep, és sokan idén is hezitálnak, mi legyen, de a legtöbb család végre együtt ünnepelhet, mivel mindenki be van oltva. A Metropol 25 család történetét gyűjtötte össze.

Zoltán: 3 oltás után PCR-teszt Szenteste előtt

“Idén karácsonyra hazajönnek Párizsból a rokonok, de nem szállnak repülőre. Vállalják a sokkal hosszabb utazást autóval, de így biztonságosabbnak érzik. 3 oltásuk van, de elindulás előtt kint is csinálnak egy PCR- tesztet, és ha megérkeznek itt is fognak, hogy maximális biztonságban érezhessék magukat és a családot.”

Feri: Anyunak még nincs ízlelése, remélem, nem fűszerezi túl a vacsit!

“A legnagyobb különbség a tavalyi és az idei karácsonyunk között, hogy sok családtagom átesett a koronavíruson. Míg előző évben csak ismerősök ismerősei, idén már a legszűkebb családi körbe is befúrta magát a vírus. Két nővérem, édesanyám, de szerencsére mindenki jól van és a 3. oltást is felvettük, nincs félelmünk az összejövetel miatt. Anyumnál a szaglás és az ízek még nem tértek vissza teljesen, aggódhatnánk az ételek túlfűszerezése miatt, de hisszük, hogy csuklóból megoldja...”

Gabriella: Csak legyünk együtt

“Idén a lányaim vállalták a nagytakarítást, mert 23-án még dolgozom. A nagy családi karácsony is izgalmas lesz, novemberben született az öcsém kislánya, de még nem mertük meglátogatni őket a járvány miatt. Úgy tervezzük, hogy az ünnepek alatt egy közös kutyasétáltatást beiktatunk a Városligetben, és akkor megismerjük a legkisebb családtagot, Esztert is. Az sem baj, ha csak a babakocsi tologatása jut nekünk elsőre belőle, a fontos, hogy együtt leszünk”.

Laura: idén sem lesz közös ünneplés

„Tavaly csak szűk családban ünnepeltük a karácsonyt. Amióta ideért a vírus, az idősebb rokonaink félnek a találkozástól és bár mindenki be van oltva, idén sem lesz közös ünneplés. A koronavírus megváltoztatta az életünket és sajnos nem hiszem, hogy ez a következő években javulna, de azért legbelül bízom benne, hogy egyszer majd újra összegyűlhet a teljes család karácsonykor, akár a régi szép időkben.”

Zsani: Kicsit most is félünk, de együtt fogunk ünnepelni

“Anyu egyedül él, most ő jön hozzánk meg az unokához, kicsit ünnepelünk együtt, aztán vele, a férjemmel és a kisfiunkkal együtt átmegyünk a férjem szüleihez, ahol végre összegyűlik az egész nagycsalád, mint régen. Mindenki oltva van, ezért túlságosan nem félünk, de azért ott lesz a tudat közben, hogy járvány van...”

Szilvia: Anyukámat telefonon kapcsoljuk

“Ez már a második karácsony, amit nem tölthetünk felhőtlenül együtt. Tavaly még nem volt oltás, 82 éves édesanyám maszkban, mindenkitől távol ült a karácsonyfa mellett, csak rövid ideig maradt velünk és ajándékozáskor nem volt puszi, ölelés. Azt reméltük, az oltásnak köszönhetően idén újra a régi lesz a karácsony, de édesanyám balesetet szenvedett, kórházba, majd rehabilitációs intézménybe került. Ha nem volna Covid, akkor hazajöhetne az ünnepre, de hiába van beoltva, csak friss, érvényes 24 órás Covid-teszttel vennék vissza – ha egyáltalán visszamehetne. Így inkább marad. „A fő, hogy meggyógyuljak és legyen még sok karácsonyunk együtt” - vigasztal bennünket, mert hiába ő a legidősebb, ő a legerősebb. Így szenteste telefonon kapcsoljuk majd őt, az ajándékainkat pedig beküldjük neki a katonákkal.”

Timi: 2 év után végre látjuk a kicsit

“Unokahúgom Spanyolországba ment férjhez, van egy 3 éves kislánya. Utoljára akkor láttuk, amikor 1 éves volt, a Covid miatt nem tudtak, vagy nem mertek utazni eddig. Idén hazajönnek, amióta mindenki megkapta az oltást, nem félnek.”

Péter: Olyan lesz, mint régen! Végre van karácsony!

“Tavaly elmaradt a családi ünnep, illetve csak online tartottuk meg, idén mindenki be van oltva, még a gyerekek is, így összegyűlhetünk! Először csak szűk körben, anyu, apu, két gyerek, majd megyünk minden nagyszülőhoz! Olyan lesz, mint régen!”

Sokan tavaly kihagyták a nagy ünneplést, most azonban már összeül a család (Képünk illusztráció) Fotó: Shutterstock

Dóri: sokórás tortúra lesz átjutni a határon

“Romániából költöztem Budapestre, és tavaly a járvány miatt nem tudtam hazamenni, a neten keresztül volt együtt a család… Idén az oltásoknak köszönhetően haza fogok tudni menni 23-án, de borzasztó nehéz lesz átjutni a határon. Most özönlenek az emberek, rengeteg ismerősöm várt 2-4 órát, de volt, aki 8 órát is. Egy biztos, hideg élelem és víz bőven lesz nálam. Amúgy a család többsége be van oltva, nagymamám márciusban elkapta a vírust, több mint egy hónapig volt kórházban, nem hittük volna, hogy a rengeteg alapbetegsége miatt 78 évesen élve fog kijönni Neki nem ajánlották az oltást, ezért mindenki odafigyel rá, védekezünk ahogy lehet. Már tűkön ül, hogy végre megint láthassa az unokáját!”

Gábor: Mi megint maszkban karácsonyozunk

“Sajnos megint rövid lesz az idei közös karácsonyi vacsora, mert anyukám, bár be van kétszer oltva, súlyos betegséggel küzd, így nagyon féltjük a covidtól. Ezért csak fél órára ugrunk be a szüleimhez a tesóimmal, szigorúan maszkban.”

Eszti: Nálunk csúnya vita van az ünnepből

“A szüleim elváltak, és apu fél a vírustól, anyu nem. Nem tudnak megegyezni, mert anyu mindeképp akarja, hogy menjek hozzájuk, ahol összegyűlik a nagycsalád, apu meg el akar tiltani ettől. Mindjárt Szenteste, de még tart a dühös vita, én meg még nem tudom, mit tegyek...”

Niki: végre lesz családi ebéd a nagyszülőknél!

“A szentestét szűk családi körben töltjük, a fa mellett csillagszóróval a kezünkben énekelve a Kiskarácsony, Nagykarácsonyt. Ez idén sem lesz másképp. Tavaly sajnos a járvány miatt elmaradt a nagyszülőknél az ünnepi ebéd, de idén bepótoljuk és végre ehetünk mama finom diós bejglijéből is.”

Antal: szándékosan egyedül leszek

“Idén a legnagyobb döntésem, hogy egyedül töltöm a karácsonyt. Most nálunk nem csak a szeretetről szól az ünnep, hanem a döntésekről, és azoknak jelentőségéről. A Szentlélek hiszem, hogy így is úgy is munkálkodik és sok örömöt csempész annak a szívébe, aki engedi. Merjünk haragudni, engedjünk akár a magánynak is karácsonykor, mert annál jobban fogjuk értékelni a megbocsátást és a szeretteink közelségét.”

Kata: ez most megint Skype-karácsony lesz

“Londonban élek a párommal és a két kisgyerekünkkel. A vírus miatt annyira macerás a közlekedés, hogy nem merünk hazajönni a nagyszülőkhöz. Idén megint Skype-on ünnepelünk.”

Van, aki idén csak online ünnepel (Képünk illusztráció) Fotó: Shutterstock

Barbi: Mozgalmas karácsony lesz, 3 városba megyünk

“Ez a karácsony kicsit lazább lesz, mint a tavalyi, amikor nem találkoztunk a nagyszüleinkkel, csak Skype-on láthattuk őket. Most, hogy mindenki be van oltva, nyugodtabban megyünk át hozzájuk, de azért még így is odafigyelünk. Az idei karácsony sokkal mozgalmasabb lesz, mert tavaly otthon töltöttük az ünnepeket, de idén most 3 nap alatt összesen 5 városban ünnepeljük a karácsonyt, mert az egész család szétszórva él az országban.”

Peti: Üres lesz egy szék az asztalnál

“Nálunk mindenki be van oltva, rendes karácsonyozás lesz. Először kettesben a páromnál, aztán az ő szüleinél a tesóival, aztán az én anyukámnál az én öcsémmel. Az viszont szomorú lesz nagyon: aput elvitte a vírus idén tavasszal, üres lesz egy szék a családi asztalnál...”

Virág: bűntudatos, rettegős lesz a Szenteste

“Anyukám oltásellenes, de ránk parancsolt, hogy menjünk, akármi is van. Azt mondta, nem félé a vírustól, mert valamiben meg kell halni… Mi már a 3. oltást is megkaptuk a párommal, de így is nagyon félünmk, hogy megfertőzzük. De nem utasíthatjuk vissza, mert élete végéig haragban lennénk. Így meg úgy érezzük, veszélyeztetjük az életetét… Ez most egy szörnyű rettegős karácsony lesz. Ne adja Isten, hogy tőlünk kapja el, mert életünk végéig nem bocsátjuk meg magunknak. De ha nem megyünk el, azt meg ő nem bocsátja meg...”

Brigitta: Tesztelünk, de végre összejövünk!

“Más és jobb lesz, mint a tavalyi! A családunk minden évben nagy össznépi ünneplést tart 25-én, körülbelül 20 ember szokott összegyűlni. Tavaly ez elmaradt, de idén megtartjuk! Viszont tesztek lesznek azoknak, akik biztosra szeretnének menni. Nálunk mindenki minimum kétszer oltva van, én maszkban leszek, így mindent megteszünk a kicsik és nagyok biztonságáért.”

Zorán: tavaly hazavittem a vírust, idén tesztelek!

“A karácsonyi szokásaim közé idén vezettem be egy újítást. Tavaly tudtom nélkül hazavittem édesanyámnak és nagymamámnak a koronát, így a szilveszteri karanténomban miattuk is stresszeltem. Szerencsére mindenki jól van, de idén már jó előre teszteltem magam odahaza az internetről rendelt készlettel. Negatív, úgyhogy jöhet a bajai halászlé tészta nélkül.”

László: édesanyámhoz megint nem megyünk…

“Sajnos anyukám nem hajlandó beoltatni magát, pedig az alapbetegsége miatt rá különösen veszélyes a vírus. Így megegyeztünk, hogy a tavalyi után az idei közös karácsony is kimarad, megint nem látja az unokáit… A másik nagymamához viszont el tudunk menni, mert nálunk mindeni oltva van legalább kétszer, van, aki háromszor is. Tavaly teljesen elmaradt a nagyszülőkkel a karácsony, és idén sem lesz teljes...”