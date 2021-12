Frontális karambolban életét vesztette a 46 éves magyar színész - máig siratják rajongói

Bubik Istvánról nem tudják sokan, de nem volt gazdag ember, gyűlölte a pénzhajhászást. Ezzel is magyarázható, hogy végzetét okozó kocsija is egy 36 éves bogár volt, melytől nem volt hajlandő megválni. Kevés filmszerepet vállalt, azonban két szinkronszerepe is felejthetetlenre sikerült: Stallonénak adta a hangját a Rockyban, és az ő hangján szólalt meg a Forrest Gumpban Tom Hanks is.