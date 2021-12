Már kiskamaszként megtapasztalta a népszerűség árnyoldalát Nagy Bogi

„Az évek alatt megerősödtem, már nem olvasok el minden hozzászólást, a céltalan, negatív megjegyzéseket pedig kinevetem vagy ignorálom. A rajongókkal is próbálom megtalálni a megfelelő hangot, de néha így is meglep a reakciójuk. Múltkor vásárlás közben a sorból kilépett egy lány, majd a nyakamba ugrott és úgy elkezdett ölelgetni, mintha már évek óta barátok lennénk. Megrettentem, nem is feltétlenül a járványhelyzet miatt, hanem mert belépett a belső komfortzónámba, amit nem biztos, hogy megengedtem volna, ha megkérdezi, de nem volt választásom. Közvetlen típusnak tartom magam, szeretem az embereket, de van egy határ, amit jó, hogyha megtartunk egymással” – emlékezett vissza a legutóbbi tapasztalatára Bogi a Rozmaring pillanatok a családnak-podcastban, aki azért mesélte el történetét, mert tudja, hogy nemcsak az ismert embereknek, hanem átlagos gyerekeknek és fiataloknak is fájdalmat okozhat az internetes zaklatás.