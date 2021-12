Lévai Anikó: Az advent számunkra is a legszívhezszólóbb kampányunk!

– Mindannyian szeretjük ezt a közös adventi gyertyagyújtást, hiszen minden évben ezzel kezdődik a számunkra is legkedvesebb, legszívhezszólóbb kampányunk. Valahogy mi, emberek, szeretünk számolgatni. Ilyenkor adventben számolgatjuk a vasárnapokat, az adventi koszorú gyertyáit, a gyerekek azt, hogy hányat kell még aludni karácsonyig vagy az adventi naptár meglepetéseit. Nekünk, az Ökumenikus Segélyszervezetnek is van számolgatásra okunk, hiszen az idén vagyunk 30 évesek. A mi képzeletbeli 30 ablakos adventi naptárunk ajtajai mögött egy-egy év van, és minden év mögött rengeteg történet, segítséget kérő kinyújtott kéz, és cselekvő szeretet van. Ha minden év egy ablak, akkor az egyes ablakokban ott vannak az adventi adománygyűjtő kampányaink is, és minden évben ott látjuk azt a több ezer családot, akiknek szebbé, kedvesebbé, melegebbé, szeretettelivé és reményteljessé tudtuk tenni a karácsonyát ennek az adománygyűjtésnek a segítségével. Gondoljunk most is rájuk, az ő arcukat lássuk az adventi koszorú gyertyafényében, és köszönjük meg mindenkinek, aki idén is rájuk nyitja ezt a képzeletbeli ablakot! – buzdított mindenkit a segélyszervezet adventi kampányban való részvételre Lévai Anikó, aki a kezdetektől dolgozik az Ökumemikus Segélyszervezettel, jószolgálati nagykövetként munkába állva. Gáncs Kristóf kommunikáció igazgató hozzátette, munkájuk gyümölcseként az év 365 napján ott tudnak állni a rászoruló családok mellett. „Az adventben beérkező adományok túlnyomó része a következő esztendő hétköznapjaiban teszi lehetővé, hogy ételt, otthont és esélyt adjunk a rászorulóknak, köztük azoknak is, akiket az elmúlt két évet meghatározó járvány következményei sodortak nehéz helyzetbe. –