Genyó, ellendrukker üzeneteit várja Lázár János

Valóban vannak és biztosan lesznek is még hibák, váratlan helyzetek. Ez a próbaüzem lényege: hogy ne az éles üzemben, hanem most derüljön ki minden, ami kezelést igényel. Ezért megy 100 km/h helyett csupán 80 km/h-val a szerelvény és ezért ingyenes az utazás rajta. Szóval az ellendrukkerek megnyugodhatnak, lesznek még leállások vagy üzemhibák, amikkel kampányolhatnak, de megnyugodhatnak a tram-train támogatói is: az éles üzem indítására mindent kijavítunk és minden értelmes javaslatot megfontolunk - fogalmazott bejegyzésében a térség fideszes országgyűlési képviselője.