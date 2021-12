Friss adatok: Magyarországon vették fel a legtöbben a harmadik oltást az EU-ban

Mint arról korábban beszámoltunk,a kormány a november 22-28-i hétre Oltási akcióhetet hirdetett, miszerint akár regisztráció nélkül is lehet oltást kérni. Ezt most egy héttel meghosszabbították. Az Origo által megkérdezett fiatalok szerint nincs kompromisszum, egyetlen megoldás van a koronavírussal szemben: felvenni az oltást. Az egyik megkérdezett egyetemista arról beszélt, hogy a bátyja vírustagadó, és nem oltatja be magát, sehogyan sem tudják meggyőzni a férfit. Egy fiatal miskolci édesanya elmesélte, mennyire aggódnak nemrégen született kislányukért, hiszen javában tombol a járvány negyedik hulláma. Az interjúból az is kiderül, mit gondolnak a fiatalok a baloldal oltásellenes kampányáról, és hogyan értékelik a kormány járványkezelését.