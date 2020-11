154 nap szenvedés és három visszaesés után vesztett csatát egyférfi a koronavírussal szemben

Megdöbbentő esetről számolt be egy egészségügyi jelentés, mely a bostoni Brigham And Women's Hospitalban készült: egy betegük 154 napos kezelés után hunyt el. A férfinél hosszú hónapokkal korábban igazolták a koronavírus-fertőzést, ráadásul már többször azt hitték, a betegnek sikerült legyűrnie a kórt. Háromszor lett jobban, háromszor mutatták azt az eredményei, hogy a vírus valószínűleg már kitisztult a szervezetéből, és a 110. napon sikerült is egy negatív tesztet produkálnia – azonban ennek ellenére mindhárom alkalommal vissza is esett.

A 45 éves, autoimmun betegségben szenvedő amerikai férfi végül 154 nap küzdelmet követően hunyt el – írja a Daily Mail.







Sokáig küzdöttek a beteg életéért, de nem tudták megmenteni. Pedig háromszor tűnt úgy, hogy meggyógyult... (Képünk illusztráció) © Getty Images

A meg nem nevezett elhunyt hiába kapott a kezelése során remdesivirt, valamint hiába segítették antitest-terápiával, egyik sem volt nála hatásos.

A férfinek egyébként az úgynevezett antifoszfolipid szindróma (APS) nevű autoimmun betegsége volt. Állapota azt jelentette, hogy szervezetének immunrendszere a saját sejtjeit, struktúráit ellenségként kezelte, és megtámadta. Az ilyen jellegű alapbetegségek mellett különösen veszélyes a koronavírus-fertőzés – hangsúlyozzák a szakemberek világszerte.