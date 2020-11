Most érkezett: Suzy is elkapta a koronavírust – így van most

Suzy két gyorstesztje is pozitív lett csütörtökön, ezért azonnal karanténba vonult.

Csütörtök kora délután megbeszélésre sietett kiadójához Suzy, de a találkozó végül azonban rövidre sikeredett, mivel a kiadó vezetője Tilingr Attila elvégeztetett vele egy koronavírus-gyorstesztet, amely pozitív eredményt hozott. Az ismétlőteszt után már bizonyossá vált, hogy Suzyt megfertőzte a vírus, így azonnal autóba ült és hazament.









– Azonnal elindultam haza, útközben felhívtam a háziorvosomat, aki mindezt megerősítve 10 nap karantént írt elő, emellett egy PCR teszt is készül a napokban– és természetesen Zsuzsika a kislányom sem megy iskolába a karantén idején – mondta a reflektoronline.com-nak az énekesnő aki a portálnak hosszabban is mesélt állapotáról.