1 milliárd dollárt buktak – durva mellékhatása van az ausztrál koronavírus-vacinának

Ahogy a világon szinte mindenütt, Ausztráliában is nagy erőkkel fejlesztik a koronavírus elleni vakcinát. A szigetország fejlesztésében azonban komoly visszaesés várható.

Ahogy a világon szinte mindenütt, Ausztráliában is nagy erőkkel fejlesztik a koronavírus elleni vakcinát. A szigetország fejlesztésében azonban komoly visszaesés várható.

Noha több koronavírus-vakcina fejlesztése a célegyenesben van, sőt, akad olyan is, amely amivel Nagy-Britanniában már megkezdték a lakosság tömeges oltását, az ausztrálok úgy döntöttek: saját ellenszert fejlesztenek. A University of Queensland vakcinaprogramja mögé be is állt a helyi kormány, és 51 milliót meg is rendelt belőle 1 milliárd ausztrál dollár, azaz 22 milliárd forint értékben.

Rosszul tették.

A tesztek során kiderült ugyanis egy komoly gond: a beoltottak álpozitív HIV-tesztet produkáltak – azaz a HIV-vizsgálat hamisan azt mutatta ki róluk, hogy megbetegedtek, pedig nem.

Hogy mi ezzel a baj?

Természetesen egy álpozitív HIV-teszt semmilyen egészségügyi kockázattal nem jár, ugyanakkor a vakcinába vetett bizalmat erősen rombolhatja – ezért az ausztrál kormány úgy döntött, azonnal visszamondja az egymilliárdos szerződést, és inkább külföldről szerzi be a szükséges oltóanyagot – írja a Daily Mail Australia.







Nagyot bukott az ausztrál vakcinafejlesztés a tesztek során. Szerencsére vannak jóval kecsegtetőbb vakcinák, amelyek sikeresek © Getty Images

Nikolai Petrovsky ausztrál virológus egyébként korábban már figyelmeztette a döntéshozókat, hogy adódhatnak problémák a vakcinával, sőt, úgy fogalmazott:

– Összességében nem tűnt úgy, hogy sikeres ellenszer lesz, ezért lepődtünk meg, amikor a kormány milliókat szánt rá – nyilatkozta.