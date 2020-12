Már négyféle vakcina készült a COVID ellen – minden, amit a koronavírus-ellenszerről tudni akart

A koronavírus okozta járvány a világ minden részén arra sarkallta a kutatókat, hogy minél hamarabb, minél hatásosabb oltóanyagot állítsanak elő. A járvány megfékezésének ez lehet az egyetlen hosszú távú megoldása.

A koronavírus okozta járvány a világ minden részén arra sarkallta a kutatókat, hogy minél hamarabb, minél hatásosabb oltóanyagot állítsanak elő. A járvány megfékezésének ez lehet az egyetlen hosszú távú megoldása.

Az Egyesült Államokban, Kínában, Oroszországban és Angliában jutottak a legmesszebbre, és van már olyan vakcina is, amivel megkezdték a lakosság tömeges oltását.

A szérumok teljesen veszélytelenek

– Az amerikai vakcinából kétféle is készült: a Pfizer/BioNTech és a Moderna cégeké. Ezek RNS vakcinák, amelyek annak a fehérjének a genetikai kódját tartalmazzák, ami az immunrendszerünket feléleszti, és ennek hatására alakul ki immunválasz az emberben a koronavírus ellen – magyarázta a Borsnak Rusvai Miklós virológus. Ezek nem tartalmazzák a vírusnak semmilyen „alkatrészét”, ezért teljesen veszélytelenek, nincs semmilyen mellékhatásuk, és az emberek több mint 90 százalékában immunitást biztosítanak.







Mindegyik oltóanyag rendkívül hatásos lesz a vírus ellen © AFP

Hátrányuk, hogy az előbbit mínusz hetven, az utóbbit mínusz húsz fokon kell tárolni öt nappal az oltás elkezdése előtti időpontig, de utána már a szobahőmérséklet is elégséges. Az Egyesült Államokban és Angliában a Pfizerrel a napokban elkezdték a lakosság oltását.

40 ezer emberen végzik a teszteket

A kínai vakcina harmadik tesztfázisban van. Az első fázisban 40–60 önként vállalkozó embert oltanak be, és figyelik a mellékhatásokat. A másodikban újabb 50–60 embernél a vakcina hatásosságát nézik fertőzött környezetben, és a harmadikban 10–40 ezer embernél nézik az előbbi eredményeket. Ezután következhet az engedélyeztetés az egyes országokban.

A kínai egy inaktivált vakcina. Ez azt jelenti, hogy letermelik a ví­rust, majd elpusztítják, de úgy, hogy a szerkezete ne sérüljön, ezért az im­munrendszerünk felismeri, és elkezdi az ellenanyag-ter­melést. Hátránya, hogy a vírus összes, több tucat fehérjéjét tartalmazza, ezért az immunválasz is elkezdődik mindegyikre, és nem elég koncentrált arra az egyre, ami önmagában is elégséges lenne. A hatásfoka 70 százalék feletti, de szobahőmérsékleten akár egy évig is tárolható.







Rusvai Miklós: Kétféle oltóanyag már teljesen el is készült © TV2

Dobozként szolgáló vírusban adják be

– Az orosz és az angol vakcinában egy ártalmatlan „dobozként szolgáló” vírusba teszik a koronavírus fehérjéjének genetikai információját őrző részét, azt a gént, amit az amerikai vakcinák „tisztán”, a védelmet jelentő doboz nélkül tartalmaznak, és ezzel oltanak. Ez nem okoz semmilyen betegséget, de a szervezetben termelni kezdi a koronavírus fehérjéjét, ami ellen aztán áthangolódik a szervezet. Ennek a hatásfoka annak a függvénye, hogy milyen vírusba teszik. Az orosz vakcina ártalmatlan vírusával az európai lakosság kb. 30 százaléka élete során találkozott, ezért azzal szemben sokan immunisak va­gyunk, így be­lénk jutva elpusztul, és nem tudja termeltetni a ko­ronavírus fehérjéjét. Ugyanez az angliai „doboznál” csak 5 százalék – mondta Rusvai Miklós.

Elég hat napra félretenni az alkoholt

A napokban az orosz fejlesztésű Szputnyik V koronavírus-vakcina azért került terítékre, mert korábbi hatósági forrásokból az az információ érkezett róla, hogy a kétszúrásos oltás beadatása előtt 14, utána pedig 42 napig nem szabad alkoholt inni. A Moscow Times Alekszandr Ginzburgra, a vakcinát fejlesztő kutatóintézet, a Gamaleja vezetőjére hivatkozva azt írta, hogy a páciensek megúszhatják összesen hat nap tartózkodással a szeszes italok fogyasztásától.







Az orosz vakcinához kapcsolódó alkoholtilalom először sokakat megijesztett © MTI

– Fontos szem előtt tartani, hogy a túlzott alkoholfogyasztás jelentősen képes legyengíteni az immunitást, ami azt jelenti, hogy képes csökkenteni a vakcináció hatékonyságát vagy azt értelmetlenné tenni. Hasonlóképpen, az alatt a 42 nap alatt, amíg kialakul a koronavírussal szembeni védettség, nem ajánlott az immunrendszert elnyomó gyógyszert szedni. Ezek standard ajánlások vakcináció esetén, a legnagyobb hatékonyság biztosítása érdekében – nyilatkozta az akadémikus.