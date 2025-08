Október 1-jén különleges zenei élmény várja a közönséget a Budapest Parkban: tíz ismert hazai előadó lép fel együtt a Superar gyermekkórussal. Ez az este egyedülálló, hiszen ekkor hallhatja először élőben a közönség a Superalbum dalait – egy olyan lemezét, amelynek minden száma gyermekek közreműködésével született. A kezdeményezés nem csupán zenei szempontból kiemelkedő, hanem fontos társadalmi üzenetet is közvetít. Az album első dala, amelyet Mehringer jegyez, már most elérhető.

A Budapest Parkban debütál a Superalbum és a Superar gyermekkórus Fotó: Superalbum

A Superalbum és a hozzá kapcsolódó október 1-jei koncert a zene erejét, a közösségi összetartást és a társadalmi felelősséget állítja középpontba. A projekt különlegessége, hogy elismert előadók és gyerekek közösen írják és adják elő a dalokat. Ez nemcsak új zenei élményeket teremt, hanem a gyerekek számára önbizalmat, motivációt és maradandó közösségi tapasztalatot is nyújt.

A lemez tíz szerzeményből áll, amelyek mindegyike a Superar gyermekkórus és egy-egy hazai előadó vagy zenekar közös alkotása. A számok a nyár folyamán fokozatosan jelentek meg, a teljes anyag azonban először október 1-jén, a Budapest Park színpadán hangzik el teljes egészében.

A nagykoncerten többek között fellép a Bagossy Brothers Company, a Blahalouisiana, a Bohemian Betyars, a Carson Coma, Co Lee, Járai Márk, Kolibri, Mehringer Marci és a Margaret Island is. Utóbbi zenekar számára ez az este különleges, hiszen ez lesz az utolsó előtti koncertjük; a Superalbumra írt dalukat egyfajta zenei búcsúként is értelmezhetik a rajongók. A gyermekkórus ezen az estén önálló produkcióval is színpadra lép.

Az album első számát, a Minek felnőni című dalt Mehringer Marci jegyzi, a hangszerelést pedig TEMBO készítette. Mehringer így beszélt a közös munkáról:

Örülök, hogy részese lehetek ennek a projektnek, mert azt gondolom, hogy ez egy örök élmény a gyerekeknek zeneileg is, attól függetlenül, hogy milyen irányt vesz az életük és folytatják-e zenei pályafutásukat vagy sem. Fontos dolog, hogy egy olyan közösségben alkothatnak, ahol hovatartozástól függetlenül tényleg mindenki egyenlő és egyformán fontos

A Superalbum a Banana Records kiadó és kreatív ügynökség, a SPAR Magyarország, a Superar Zeneművészeti Alapítvány és a Budapest Park összefogásával jött létre. A cél, hogy a zenélés gyerekkorra gyakorolt hatásait ne csupán hirdessék, hanem valóban be is mutassák.