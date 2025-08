3 csillagjegy számára összetört szívet jósol a nyár utolsó hónapja! Te is közéjük tartozol?

Ez a három csillagjegy most komoly próbatétel előtt áll. A kapcsolatok meginghatnak, sőt akár végleg véget is érhetnek. Fontos azonban emlékezni, hogy minden befejezés egy új kezdet lehetősége is. Ha most fájdalmas döntést is kell hoznod, idővel világossá válhat, hogy az Univerzum ezzel új, boldogabb utakra terel.

Néhány csillagjegy számára a szakítás nagy eséllyel elkerülhetetlen a nyár utolsó hónapjában Fotó: New Africa / Shutterstock

Ez a 3 csillagjegy nem kerülheti el a szakítást

A bolygóállások szerint augusztusban olyan változások történhetnek a szerelem terén, amelyek szakításhoz vezethetnek. Bár a nyár még tart, e jegyek szívében már az ősz szele fúj: lezárás, búcsú és lelki fájdalmak jöhetnek.

Bika

A stabilitást keresed, mégis kiderülhet, hogy a kapcsolatod alapjai nem valósak. Az igazság felismerése fájdalmas, de szükséges. Itt az ideje, hogy elengedd a hamis reményeket, és helyet adj a valódi boldogságnak!