Ezek a csillagjegyek akár a jövőt is képesek megjósolni különleges képességeikkel

Minden csillagjegy különleges tulajdonságokkal van megáldva, de némelyiknek még olyan különleges adottságaik is vannak, amelyekkel megérzik mit tartogat számukra az univerzum. Most elhoztuk azokat a jegyeket, akik akár a jövőt is képesek megjósolni.

Egyes csillagjegyek különös intuíciós képességgel rendelkeznek, amelyek által az asztrológia alapelvei szerint képesek megérezni mit tartogat számukra a jövő. Most elhoztuk azt a 5 jegyet, akik rendelkeznek ezzel a különleges adottsággal. A te csillagjegyeid szerepel a jósok között? (Képünk illusztráció) Fotó: Bors Halak A Halak híresek mély érzelmi és spirituális érzékenységükről. Uralkodó bolygója a Neptunusz, amit gyakran kötnek össze az álmokkal és a megérzésekkel, így sokszor már előre tudják, hogy egy dolog hogyan fog véget érni, még mielőtt megtörténne. Rák A Rákok általában nagyon érzékenyek és gondoskodóak, uralkodó bolygójuk a Hold, ami az érzelmekért, valamint a folyamatos körforgásért felelős. Így az ebben a csillagjegyben születtek különösen érzékenyek a körülöttük történő változásokra, ezzel megérezve azt, hogy mit tartogat a jövő. Skorpió A Skorpiók jól ismertek intranzitivitásukról, és rejtélyességükről. Uralkodó bolygójuk a Plútó, ami az átváltozás és újjászületés bolygója, így ennek a jegynek a szülöttei mindig is arra törekednek, hogy felfedjék a rejtett igazságokat. Sokszor előre látják azt, amit mások nem, ezért egyesek azt hiszik különleges pszichikai adottságaik vannak, amivel látják a közelgő változásokat. Bak A Bakok jól ismertek praktikusságukról és törekvőségükről. Uralkodó bolygójuk a Szaturnusz, ami a fegyelme és struktúra bolygója, így kiválóan megterveznek mindent előre, és kiszúrnak minden akadályt, ami eléjük kerülhet. Ez a stratégiai gondolkodás nagyban segíti őket, hogy sikeresen elérjék céljaikat. Szűz A Szüzek különösen intelligensek és részletorientáltak. Uralkodó bolygójuk a Merkúr, ami a kommunikáció és elemzés bolygója, aminek köszönhetően könnyen észreveszik a mintákat, és jóslatokat tudnak tenni a részletes vizsgálataik után. A múlt tapasztalataiból táplálkozva sokszor már előre tudják mi tartogat a jövő - írta a Times of India.