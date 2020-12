5 huncut szexpóz, amit karácsonykor mindenképp ki kell próbálnod

Az ünnepi rohanás közben is szakítsatok időt egymásra a pároddal és mindenképpen próbáljátok ki ezeket a karácsonyi szexpózokat.

Az ünnepi rohanás közben is szakítsatok időt egymásra a pároddal és mindenképpen próbáljátok ki ezeket a karácsonyi szexpózokat.

A karácsony a meghittség ünnepe is, amikor összeül a család. De amikor leszáll az éj, a párok végre egymással is törődhetnek. Vigyetek egy kis szenvedélyt az ünneplésbe is. Mutatunk néhány huncut szexpózt, amit karácsonykor mindenképp próbáljatok ki!

1. Ünnepi tánc









A hangolódást mindenképp egy táncos pózzal kezdjétek. A zene vezesse a mozgást. Ezzel növelitek a meghittséget és ráhangolódtok a vad karácsonyi együttlétte. Csak egy kis simogatás, meztelen bőr a meztelen bőrön, amikor érezni már, mennyire felizgultatok. Ez még csak a kezdet. És ezután jön a java...

2. Lovagold meg a mikulást









Vedd át az irányítást, helyezkedj el felül. Vigyél tüzet az együttlétbe! Nyomd le a párod mellkasát, miközben ő felfelé csúsztatja a combodon a kezét. Add meg a mozgás ütemét. Izgalmas lesz számára a látványod, és a "hatalom" átadása, repítsd a gyönyörbe a gyönyöröddel!

3. Védtelen angyal









Feküdj a hasadra és engedd, hogy a párod beléd csúszhasson. Vigyázni fog rád, mint egy angyalra, amit ajándékba kapott! Légy érzéki és védtelen, miközben élvezitek a szerepjátékot!

4. Ajándékcsomag









Feküdj hanyatt, emeld meg a csípődet, és add át magad a partnerednek, hogy összecsomagolhasson! Felülről guggol rád a párod, így mélyül el benned! Vadítóan kéjes ilyenkor az együttlét és igazán mély a behatolás.

5. Repülő rénszarvas









Szinte teljesen ugyanúgy, mint a hagyományos kutyapózban, bízd rá magad, milyen mélyre hatol be, sőt a vicc kedvéért akár a szarvasagancsokat is felvehet. Az egyre gyorsuló ütem miatt biztos, hogy együtt repültök a fellegekbe, akár csak a Mikulás...