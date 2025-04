Szegedi Erika: A Rózsaszín Hold megváltoztatja az emberek életét

Szegedi Erika úgy látja, hogy hatalmas ezoterikus jelentősége lesz az áprilisi teliholdnak, amit Rózsaszín Holdnak is emlegetnek. Nevét nem a színéről kapta, hanem az ebben az időszakban virágzó lángvirágról. A főboszorkány szerint ez az égi jelenség minden éveben feje tetejére állítja az emberek életét.

Szegedi Erika szerint a Rózsaszín Hold változtatja meg az emberek életét Fotó: Pexels

Aki a neve hallatán egy rózsaszínben pompázó óriás holdat képzel el az égbolton, annak csalódnia kell. Első ránézésre pont olyan lesz, mint minden telihold, azonban egy valamiben még eltér a megszokottól. Pozitív energiája befolyásolni fogja az emberek életét

- mondja sejtelmesen Szegedi Erika, Európa főboszorkánya, aki elárulja, hogy 2025-ben április 13-án vasárnap fog tündökölni az égbolton.

A főboszorkány szerint felerősítik az érzelmeket a Rózsaszín Telihold Fotó: Mate Krisztian

A különleges égi jelensége nagy hatással lesz az emberekre a főboszorkány szerint. Az elkövetkező időszakban lehetősége lesz arra, hogy átértékeljék az eddigi életüket. Most érdemes górcső alá venni mindenkinek az emberi és a szakmai kapcsolatait is. A felerősödött érzelmek hatására most törekedni kell a lelki béke megtalálására és az emberi kapcsolat harmonizálására.

A telihold meghozza az új kezdetet

A Rózsaszín Telihold fényt hoz az emberek életébe, bevilágítja azt. Elérkezik a harmónia és az új kezdet ideje. Most mindenkinek érdemes nagyobb figyelmet fordítania az emberi kapcsolataira, és átértékelni azokat. A most felszabaduló pozitív energiák hatására új lehetőségek sora vár szinte mindenkire.

Most kell nyitott szemmel járni, mert szinte mindenki számár nagy lehetőségeket tartogat az elkövetkezendő időszak. A legváratlanabb helyzetekben toppan be sok ember életébe a nagy lehetőség, vagy egy új ismerős, aki hosszútávra megváltoztatja az emberek életét

- mondja Szegedi Erika, aki hozzáteszi, hogy ki kell használni ezt az időszakot a múlt béli sérelmek elengedésére.

A főboszorkány elárulja, hogyan használd a rózsaszín telihold energiáját

Meditáció:

Érdemes összekötni a tavasz meditációt a Rózsaszín Teliholddal, mert így még jobban felerősíti a mentális egészség megőrzését.