Megérkezett a nagy tavaszi pénzhoroszkóp: brutális pénzeső zúdul erre a szerencsés csillagjegyre

Kos tavaszi pénzhoroszkóp

Ami most van, az az előkészítő szakasz. Uralkodó bolygód a Rák jegyében van, ami visszafog téged a tavaszi pénzhoroszkóp szerint. Most ráadásul hátrál a Vénusz, a pénz bolygója, ami szintén inkább a tervezés/újragondolás témáit jelzi. Április közepén viszont mindez egy hét alatt megváltozik. Az egy dolog, hogy előre indul a Vénusz, de a Mars is átlép egy másik tűz jelbe, az Oroszlánba, ami neked sikerszériát jelent.

Fotó: Thanumporn Thongkongkaew / Shutterstock

Bika tavaszi pénzhoroszkóp

Következetes maradtál, és megtetted a megfelelő lépéseket. Idén tavasszal ez a türelem és kivárás végre megtérül! Te vagy az a jegy, aki tudja, hogyan kell elültetni a magokat, és türelmesen várni, amíg növekedésnek indul minden, az Univerzum pedig most megjutalmazza kitartó erőfeszítéseidet. És most itt nyugodtan értsd ezalatt a fizetésemelést, a bónuszt, vagy akár egy olyan lehetőséget, ami túl szépnek tűnik ahhoz, hogy igaz legyen – és most mégis teljesül. Az uralkodó bolygód most retrográd, április közepéig hátrál. Jól fontold meg azt a lehetőséget ami most visszajön! Április közepén előre indul a Vénusz, és bőséget hoz.

Ikrek tavaszi pénzhoroszkóp

Uralkodó bolygód, a Merkúr hátrálni kezd március 15-én, és visszahoz neked egy lehetőséget, vagy egy olyan témát, amivel nagy pénzt ígér. Viszont mivel most a Vénusz is hátrál, várnod kell még egy picit a babérok learatására. Április közepétől azonban elhárulnak előled az akadályok, és megkapod a bőséges jutalmat a munkádért.

Rák tavaszi pénzhoroszkóp

A Mars a te jegyedben jár, és azt jelzi, hogy a munkahelyen érhetsz el most nagy előrelépést. Az ezzel kapcsolatos pénzügyi fellendülésre még kicsit várnod kell, mert a pénz bolygója, a Vénusz még hátrál április 13-ig. Onnantól viszont elstartolnak a pénzügyeid. Azt se felejtsd el, hogy a Jupiter, a nagy szerencse planétája nyáron belép a jegyedbe, és kivételes lehetőségeket hoz neked.

Oroszlán tavaszi pénzhoroszkóp

Most még újragondolod, hogy hol kell meghúzni a határaidat. A Vénusz tűz elemű jelben, a Kosban retrográd, ami kedvező neked, de lelassít a hátrálása. Ebben az időszakban még a régi helyzetek tisztázása, és az új tervek előkészítése zajlik. Április közepén azonban elhárul előled minden akadály: a Mars belép a jegyedbe, és hihetetlenül szerencséssé és erőssé tesz. Nagyon jó lehetőségek jönnek a pénzkeresésre, anyagi helyzeted rendezésére.