Immáron két éve józan Alex: "Fél év alatt új ember lett belőlem az utolsó pohár után"

Csak úgy folyt le rólam a súlyfelesleg. Hogy miért? Azért mert az alkoholnak nagy a kalória tartalma és hatással van arra is, hogyan étkezel, hogyan eszel mellette. Arról nem is beszélve, hogy az utolsó pohár után megnőtt a fizikai aktivitásom is. Hat hónap alatt fittebb, gyorsabb és erősebb lettem