Hamupipőke-szindróma

Hogyan lehet kilépni a cipellőből?

A Hamupipőke-komplexusban szenvedők vadul ingadoznak egyik végletből a másikba.

– Egy kapcsolatban rászorulók és pánikbetegek lehetnek, de ha a kapcsolat véget ér, túlságosan függetlenné válnak. Soha nem kérnek segítséget, és görcsösen küzdenek, hogy elérjék a céljaikat, de egyáltalán nem érzik magukat stabilnak vagy magabiztosnak. Sem a függőség, sem a túlzott függetlenség önmagában nem egészséges. A függőség társfüggőséghez vezethet, a heves függetlenség pedig úgynevezett „ellenfüggőséghez”, amikor az ember elszigeteli magát másoktól, és elhárít mindent, ami fenyegetést jelenthet a látszólagos autonómiájára nézve. Mi tehát a megoldás? Mint a legtöbb dologban, a legjobb út nem a végletek között ugrálva, hanem valahol középen van. Tudatosítani kell minden embernek magában, hogy „Tudom, hogy egyedül is képes vagyok túlélni és boldogulni, tudok vigyázni magamra és gondoskodni magamról. De ha úgy döntök, hogy időnként függök mástól, akkor hagyom, hogy cserébe ő is függjön tőlem”. Nem arról van szó, hogy csak úgy el kell dönteni, hogy az ember mától kezdve nem dobja félre a személyes vágyait, amikor a szerelem bekopogtat az ajtón, mert ez a gyakorlatban nem működik. A Hamupipőke-komplexus mélyen beivódik az illető világlátásmódjába, valamint gyermekkora óta meglévő tudattalan hiedelmekből ered. A változáshoz tehát időre, elkötelezettségre és kemény munkára van szükség. Ehhez gyógyítani kell azokat a múltbeli helyzeteket, amelyek ártottak az önbecsülésének, felismerni, hogy ki is ő valójában, és mit akar igazából. Számos önsegítő könyv létezik, amelyek nagyszerű kiindulópontot jelenthetnek, akárcsak az internetes csoportok és fórumok. De a leghasznosabb egy terapeutával való közös munka. A terápia is egyfajta kapcsolat, ezáltal modellként szolgálhat, amely megmutatja az embernek a saját függőségi igényét, valamint speciális módszerek segítségével egy biztonságos térben gyakorolhatja, hogyan alakíthat ki egészséges párkapcsolatot – tanácsolja dr. Makai Gábor.