Ez a 3 csillagjegy őrülten romantikus, számukra nincs határ a szerelemben

Bár mindenki számára fontos a szerelem, három csillagjegy életét a romantika határozza meg. Te is rózsaszín szemüvegen keresztül tekintesz a világra?

Három csillagjegy menthetetlenül szerelmes típus / Fotó: Thanumporn Thongkongkaew / Shutterstock



Rák

A Hold által uralt és az érzelmek vezérelte Rák érzelgősségéről ismert. Ha valaki elcsavarja a fejét, akkor hajlamos a meggondolatlanságra, mint például egy közös tetoválás készítésére vagy egy gyors házasságkötésre. Hajlandó nagy áldozatokat hozni és akár fájdalmat is elszenvedni a szerelem érdekében, túlságosan is ragaszkodó. Az idő múlásával minden még szebbnek tűnik számára, beleértve az exekkel töltött időt is, akik korábban sok bosszúságot okoztak neki.

Oroszlán

A szenvedély, a játékosság, valamint a szerelem és a kreativitás is része az életének. A jegy szülöttei gyakran félistenként tekintenek magukra, akik imádatot érdemelnek, de azért hajlandóak ők is áldozatot hozni szeretteikért. Az Oroszlánok annyit adnak, amennyit kapnak, viselkedésük pedig a szerelemben is színpadias, értékelik a feltűnő romantikus gesztusokat.

Halak

Mélyen érzelmes és empatikus, ami rendkívül romantikussá teszi. Hajlamos idealizálni a szerelmet és a partnereit, és gyakran elveszik a saját álomvilágában. A Halak számára a romantika nemcsak gesztusokban, hanem mély lelki kapcsolatokban is megnyilvánul. Az sem áll távol tőle, hogy a művészeteken keresztül fejezze ki romantikus érzéseit.