Dundika, Malacka, Lidércke - sokkoló, hogyan hat ránk a becézés

„Nem vagyok a cicád!”

A párkapcsolati becézések a gyerekkori élményekből fakadnak, hiszen tudat alatt igyekszünk hasonlóan biztonságos környezetet teremteni, mint amiben még akkor éltünk.

– Egy kapcsolat hajnalán a negédes becézgetés teljesen természetes jelenség – avat be a szakértő. – A felek olykor állatnevekkel is illethetik egymást, amivel szintén nincs semmi baj. A mackó például a meseterápiában is a biztonság szimbóluma. De az is előfordul, hogy már-már mitológiába illő lényeket is kitalálnak, mint a Cicanyúl vagy a Pocokmanó. Ez megint csak az intim tér kizárólagosságát erősíti meg, hiszen csakis egymás között hívják így a másikat.

Problémát jelenthet a becézés nyilvános helyen?

Ám ha hosszú távon, mások előtt, sőt hivatalos helyeken is így nevezik egymást a felek, az bizony komoly problémaforrás lehet.

– Mindenképpen a kapcsolat demonstrációja az, ha a pár egyik tagja az otthoni becenevén kezdi szólongatni a másikat. Ez kényelmetlen lehet akkor, ha a becézett fél nem mint pasi vagy csaj, hanem mint individuum szeretne érvényesülni. Ebben a helyzetben csakis a nyílt kommunikáció segíthet. Álljunk ki a saját nevünkért! Ha a másik nem vesz tudomást a kérésünkről, az arra utalhat, hogy sérült az önbizalma, és szükségét érzi, hogy folyton megerősítse a kettőnk közti viszonyt, nehogy elveszítsük egymást – magyarázza a szakértő.

A becézés nemcsak a párkapcsolati vagy rokoni viszonyokban árulkodik a szerepekről, hanem akár a munkahelyi környezetben is. Sokszor előfordul például, hogy kedvességből az adott embert a becenevén szólítják az azonos beosztású kollégák, esetleg a felettesek is. Ez a legtöbb helyzetben gördülékenyebbé teszi a munkát, és elmossa az alá-fölé rendeltséget. Ám bizonyos esetekben ahelyett, hogy tompítaná a hierarchiát, pont, hogy erősíti azt. Máriából gyakran lesz Marcsi(ka), ennek pedig gyakorta nem csupán a kedvesség az oka. Akit kicsinyítő képzővel illetnek, annak a státuszát is jelölik ezzel, ezáltal az ilyen megszólítás alárendeltséget is hordoz magában. Erre akkor kell figyelni, ha a becézett illető úgy érzi, hogy nem veszik komolyan.

Házaspárok egymás közt A szakértő elárulja azt is, hogy egy másik, igencsak gyakori formája a párkapcsolati becézésnek a gyerekvállalást követő években jelentkezik. Ekkor a pár férfi és nőtagja az apa és az anya megszólításokat használják, hogy a gyermek könnyebben megtanulja ezeket a szavakat. Elő- fordul azonban, hogy ez „beakad”. – A szokás erős szeretet-kapcsolatot eredményezhet ugyan, de szinte megöli a szexualitást, hiszen ezen megszólításokból a saját szüleinkre asszociálunk. Érdemes tehát odafigyelni, hogy ez ne váljon rutinná, mert hosszú távon bizony káros lehet – javasolja.

Amikor minden szerelmem az édesem Néhányak hajlamosak arra, hogy személyre szabott név helyett univerzális becézést használjanak a kapcsolat korai szakaszában. – Ez árulkodó lehet, és kifejezetten rosszul eshet a becézett félnek. Úgy érezheti, helyettesíthető, az intim tér nem kizárólagos, párja nem gondolja komolyan a kapcsolatot, vagy még mindig ott lebeg körülöttük az ex szelleme. Ilyen esetekben érdemes elkerülni a becézést, vagy

tudatosan egy másik nevet találni – magyarázza nekünk a szakértő.

Forrás: Fanny magazin