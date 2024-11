"Teljesen elvette az eszemet" – egy randi, és máris feleségül venné beszélgetőpartnerét

Amikor találkoztunk, elképesztően kellett fókuszálnom arra, amit mond, mert teljesen elvette az eszemet, állandóan elkalandoztak a gondolataim. És most nem a külsejére gondolok, habár az is bomba, de a nevetése, a személyisége, a modora is tökéletes. Nem akarok túl előre haladni, de már azon gondolkozom, ahogy bemutatom őt a barátaimnak és a családomnak, ahogy összeköltözünk, megházasodunk stb.