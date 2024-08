Így száríthatod meg pillanatok alatt a ruhákat: ez az apró trükk garantáltan segít

A mosógép lehet az a háztartási eszköz, amelyet talán a legtöbbet használunk. Manapság nagyon népszerűek a különböző szárítógépek is, vagy az olyan mosógépek, amelyek szárító funkcióval vannak ellátva, hiszen így pikkpakk eltehetjük a szekrénybe a tiszta és száraz ruhákat. Azonban a régi, hagyományos mosógépből is majdnem szárazon veheted ki a ruhákat egy olyan módszer segítségével, amelyről talán még soha nem is hallottál. A Mindmegette nemrég ezt a trükköt osztotta meg.

Egy apró trükk, és majdnem szárazon veheted ki a ruhákat a mosógépből! / Fotó: Unsplash.com

Varázslat egy száraz fürdőlepedő segítségével

Ha szeretnéd, hogy gyorsabban száradjanak meg a ruháid, sőt, jó lenne, ha majdnem szárazon vehetnéd ki a tiszta ruhákat a régi, hagyományos mosógépedből, nincs másra szükséged, csak egy nagyobb méretű, száraz, jó nedvszívó törölközőre. Íme!

Első lépésként indíts egy hagyományos mosási ciklust, a ruha szennyezettségétől függően, a megszokott módon. Arra figyelj, hogy centrifugáljon is ez a program, vagy amennyiben nem, akkor a mosási ciklus után indítsd el manuálisan ezt a funkciót. Készíts elő egy nedvszívó fürdőlepedőt, lehetőleg olyat, ami nagyon jól szívja magába a vizet, nem szöszöl és nem fog. Amikor a gép végzett a centrifugálással, ne vedd ki a nedves ruhákat, csak nyisd ki a gépet, és tedd be a vizes ruhák mellé a fürdőlepedőt és indítsd el újra a centrifuga programot. A törölköző a nedves ruhákból magába szívja a nedvességet (ez nyilván függ a törölköző méretétől, nedvszívó képességétől), és a mosott ruháid sokkal szárazabbak lesznek, így lerövidítheted a ruhaszárítón töltött időt.