Ennek a csillagjegynek gazdagságot hozhat a szombat

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Uralkodó bolygója, a Mars az Ikrekbe lép, és egészen új energiákat hoz. Most nagyon jó meglátásai lesznek, amik érinthetik bizony a pénzügyeit is. Szuper beszélgetésekben lesz része szombaton.







Bika (04. 21. – 05. 20.)

Figyeljen most oda jobban a részletekre! Igazán kedvez önnek az Ikrek jelébe lépő Mars, mert nagyon eredeti ötleteket hoz. Ma kaphat valamilyen extra jó hírt is. Egy barát érdekes fejleményekkel keresi meg.







Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

A Mars belépett a jegyébe. Most alkalma lehet megmutatni a környezetének, mire képes egy olyan helyzetben, amelyben talán a legtöbben csődöt mondanának. De nem ön! Legyen elszánt és ne hagyja magát.







Rák (06. 22. – 07. 22.)

Szombaton kissé felgyorsulhatnak ön körül az események, így ügyeljen arra, hogy mindkét keze a kormányrúdon legyen. Most ugyanis egy kisebb széllökés is váratlan irányba terelheti a dolgokat ön körül. Nagyon jó benyomások érhetik, és szuper beszélgetésekben lehet része.







Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Ma egy izgalmas ajánlattal kereshetik meg, ami fel is kelti a figyelmét. Legyen azonban bármennyire is kecsegtető a dolog, ügyeljen az apró részletekre is. A lényeget ugyanis mindig ott rejtik el és ez a mai estre különösen igaz lehet.







Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Szombaton valaki egy ötlettel, elképzeléssel áll elő és talán szeretné önre ráerőltetni annak következményeit. Készüljön fel hát arra, hogy udvariasan, de határozottan kihátrál a szituációból, persze csak akkor, ha az nem kedvére való.







Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ha valaki igazán képes arra, hogy egyensúlyban tartsa az életét, akkor ön az, és önnek különösen fontos is a harmónia. Általában nincs is ezzel különösebb problémája, de ma feltűnhet ön körül valaki, aki képes lehet arra, hogy kibillentse a stabil helyzetéből. Nagy hatással lesz önre.







Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Ma egy vitába keveredhet, és érdemes alaposan felkészülnie tényekkel és számokkal, mert a másik is valószínűleg ezt teszi. Izgalmas eszmecsere lesz! Önnek szüksége is van a szellemi inspirációra, és hogy valakivel megbeszélhesse a világ nagy dolgait.







Nyilas (11. 23. – 12. 21.)