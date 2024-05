Mindkét szerelmet jelző bolygó hazatért: elérkezett a nagy egymásra találások ideje

Ez pedig azért bír most különös jelentőséggel, mert egy bolygó akkor tudja a legerősebben érvényesíteni erejét, mikor a saját jegyébe lép, most pedig ez duplán is igaz. Az asztrológusok szerint ugyanis hétfőn a Vénusz lépett a Bikába, kedden pedig a Mars a Kosba. Ezzel elemi szintű energiák lépnek működésbe, amit is mi biztosan érezni fogjuk, ha működik az a bizonyos kémia!

Fotó: Billion Photos / Shutterstock

Ugyanakkor felhívják a figyelmet, hogy nemcsak jót hoz ez az időszak, miután a Kos Mars hajlamos az impulzív viselkedésre, így ha kirobban a feszültség valami miatt, az bizony nagyot fog szólni.

Lássuk is, hogyan hat ez az egyes csillagjegyekre!

Kos

Az újonnan felfedezett lelkesedésed nagyon inspirál, az “étvágyad”, a világ meghódításának vágya most felerősödik. Megvalósíthatod az álmaidat! Az egyetlen figyelmeztetés az, hogy túl sok feladatot vállalhatsz, ami gyorsan kiégést okoz. Ami a szerelem, párkapcsolat területét érinti: most senki nem tud ellenállni neked. Lehengerlő a magabiztosságod.

Bika

Ez az időszak elhozza a szingli Bikának a szerelmet, vagy ha van párod, akkor megerősíti a kapcsolatot. A külsődet is megújíthatod. Felerősödik a kisugárzásod, nagyon népszerű leszel. Bájosabb és barátságosabb lehetsz, ami még vonzóbbá tehet téged. Kerüld a vitát, és csak arra fordíts energiát, amit el akarsz érni! Ha a vágyaidra, álmaidra koncentrálsz, akkor bármit elérhetsz a Bika-Vénusz és Kos-Mars ideje alatt.

Ikrek

Elképzelhető, hogy kezdetét veszi egy kapcsolat, amit valamilyen okból eleinte titokban kell tartani. Érezhetsz karmikus vonzalmat valaki iránt, vagy vonzódhatsz valakihez, akiről úgy érzed, hogy valamilyen módon szüksége van a segítségedre. Nagyon izgalmas periódus veszi kezdetét.

Rák

Jó eséllyel találkozhatsz valakivel egy közös baráton keresztül. Olyan valakivel szeretnél lenni, akinek ugyanaz az érdeklődési köre, mint a tiéd. Elkezdhetsz randevúzni valakivel, akivel már régóta barátok vagytok, egyszerűen csak hirtelen másképp néztek egymásra. Optimistán tekintesz a jövőbe, és örömöd leled a szokatlan dolgokban. Jobban elfogadod mások egyéniségét.

Oroszlán

Lehet, hogy most vonzódsz a nálad idősebbekhez. Vonzónak találhatsz valakit, aki stabil, sikeres a karrierjében, és jó helye van a társadalomban. Kisugárzásod most nagyon erős, és így több embert vonzhatsz magadhoz. Annak van a legnagyobb esélye nálad, akit a legjobban tisztelsz.

Szűz

Felpörög az intuíciód a Kos Mars ideje alatt. Megtehetsz egy hosszú utat, és találkozhatsz valakivel az utad d során, vagy érdeklődhetsz valaki iránt, aki idegen országból származik, vagy aki teljesen más életmódot folytat, mint te. Ha szingli vagy, elsöprő szerelem jöhet.

Mérleg

A Vénusz és a Mars helyzete miatt jobban vonzódhatsz az intenzív és provokatív emberekhez, akik rejtélyesnek tűnnek számodra. Nem bánod, ha mélyen megnyílik előtted a másik, sőt! Aki felületesnek tűnik, azt azonnal elfelejted. Most meghittebb kapcsolatra, és fokozott szexualitásra vágysz. Viszont vigyázz, a Kos Mars nagyon erőteljes energia. Azt tapasztalod, hogy a személyes kapcsolatok, az erős érzelmek kibillentenek az egyensúlyodból. Találd meg a központodat, ahol leföldelheted energiáidat.

Skorpió

Arra vágysz, hogy elköteleződj valaki mellett, ami a szokásosnál könnyebben megy most. Meg tudsz nyílni a másik előtt, és hamar legyőzöd a bizalmatlanságodat. Olyan valakire vágysz, aki szintén odaadó, és aki maga sem fél az elköteleződéstől.

Nyilas

Ha szingli vagy, most felerősödik benned a vágy, hogy elköteleződj valaki mellett, és nem is kell sokat várnod arra, hogy megjelenjen valaki a színen. A kémia azonnal működik köztetek, de mégis lehet valami, ami egyszerre vonz és taszít az illetőben. Te dönthetsz a kapcsolat jövőjéről.

Bak

Egy különleges személyt sodorhat az utadba a sors, ha szingli vagy. Romantikusabbnak érzed magad, de játékos módon, és több kalandra vágysz a szerelmi életedben. Megismerkedhetsz valakivel, aki szórakoztató és kreatív, és megadja ezt neked. Ez egy gyors egymásra találás lesz az égi folyamatok szerint.

Vízöntő

Szeretnéd biztonságban érezni magad, mert érzékenyebb lehetsz most, és olyasvalakire vágysz, akivel együtt építheted a jövőt. Egy családtag bemutathat neked valakit, vagy más módon is találkozhatsz valakivel, aki azonnal felébreszti benned a szenvedélyt.

Halak

A Vénusz hatására most egy olyan emberrel ismerkedhetsz meg, aki lenyűgöz tudásával, intellektusával. Több személyhez is vonzódhatsz, és hamar odáig jutnak a dolgok, hogy döntened kell. Megismerkedhetsz valakivel egy rövid utazáson keresztül vagy online is – írja az Astronet.