4 csillagjegy, akinek teljesen megváltozik az élete májusban

Oroszlán

Azzal kezdődik, hogy észreveszel dolgokat. Nagyokat, kicsiket, jelentékteleneket, monumentálisakat. Változások, amelyek eddig úgy történtek, hogy észre sem vetted, és most egyszerre csak az érzékelésed felzárkózik a valósághoz. Távolság van az életed között, amelyről azt hitted élsz és az az irány között, amerre mindenki tart. Végre érzed a barátod hiányát, aki elköltözött. A szüleid megöregednek. A gyerekek, akikre vigyáztál, már nem gyerekek, de még csak nem is kamaszok. Át kell térned egy olyan napi rutinra, amit addig nem fogsz a sajátodnak érezni, amíg nem teszed pontosan azzá. Eleinte úgy fogod érezni, mintha "felzárkózni" próbálnál, de rá kell jönnöd, hogy az élet új sebességgel halad, és az egyetlen állandó maga a változás. A futópad nem áll meg helyetted, ezért meg kell tanulnod futni.

Fotó: Billion Photos / Shutterstock

Mérleg

Az életed most kezdődő fejezete az, amikor ránézel a párodra, és komolyan, elgondolkodva kérdezed meg tőle: "Tényleg ezt csináljuk?".

Ez lehet bármi, az összeköltözés, egymás segítése az új karrier megtalálásában, a szenvedélyek felfedezése, a lelki kutatás, a jövő megtervezése, de függetlenül a projekttől, nem valósulhat meg anélkül, hogy bepiszkolnád a kezed, hogy meglátnád a másiknak azt az oldalát, ami nem csak móka és kacagás, rózsák és gyertyafényes vacsorák. A gyakorlatiasság felbukkanása a romantikus kapcsolatodban megváltoztatja a dolgokat, komolyabbá, céltudatosabbá teszi azt, és megköveteli, hogy sokkal mélyebben megnyílj, mint amire korábban hajlandó voltál. De nem merítheted csak úgy bele a lábujjadat, és megnézd, hogy milyen. Bele kell ugranod a medencébe, függetlenül a hőmérséklettől, és bíznod kell abban, hogy a másik segít neked alkalmazkodni.

Halak

Van valami, amit meg kell tisztítanod ebben az új életszakaszban, kedves Halak. Talán olyan érzésekről van szó, amelyeket elfojtottál, egy kapcsolatról, amelyet végre kész vagy elengedni, vagy egy olyan gondolkodásmódról, amely nem kedves. Ahhoz, hogy túljuss ezen a szakaszon, át kell esned rajta. Át kell gázolnod a saját fájdalmad, neheztelésed vagy önszabotázsod iszapján, és teljesen fel kell tárnod a mélységét a forrását. Féltél odamenni, annyira féltél látni a kár teljes mértékét, és megérteni, hogy mennyi munkába fog kerülni a kijavítása. Olyan ez, mintha kerülnéd a fogorvost, tudván, hogy szuvas fogaid vannak, csakhogy a meglévő lyukak a mentális és érzelmi egészségedre hatnak. Ha végre elengeded, akkor megszabadulhatsz attól a stressztől, hogy ezt a súlyt egész nap magaddal cipeled, bárhová is mész.

Kos

Egy régóta rejtegetett igazságra fogsz rájönni. Ez a következő életfejezet arról szól, hogy végre hozzáférhetsz azokhoz az információkhoz, amelyeket következetesen kerestél, így most az elkötelezettséged és kitartásod meg lesz jutalmazva. Az érzések, amelyeket valaki megpróbált eltitkolni, az igazság mindent megváltoztat a jelenlegi valóságodban. A "ha", amelytől minden korábbi döntésed függött, beigazolódott, és most végre cselekedhetsz az addig táplált reményeid szerint. Nyilvánvalóan időbe telik, amíg feldolgozod ezeknek a változásoknak a hatását és következményeit. Minden, amire valaha is vágytál, most a kezedben van.

