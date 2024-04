Kiderült: ebben az időpontban érdemes vacsorázni

A késő éjjeli étkezések nem hatnak jól szervezetünkre, ráadásul az sem, ha közvetlenül a lefekvés előtt eszünk. Nem kizárt, hogy az alvásunk minőségére is rámegy a dolog.

Több kutatás is alátámasztotta már, hogy a késő esti, lefekvés előtti étkezések nagyban növelik a reflux kialakulásának kockázatát, de elhízáshoz, szívproblémákhoz és az alvásunk minőségének romlásához is vezethet. Most azonban a Nature Communications-ben megjelent tanulmánynak hála, megvan az ideális időpont a vacsoránk elfogyasztására - írja a mindmegette.hu.

A vizsgálatból kiderült, hogy azok, akik reggel 9 óra után tartották első étkezésüket és 21 óra után az utolsót, nagyobb eséllyel kaptak szívrohamot vagy stroke-ot, mint azok, akik reggel 8 és este 8 óra között étkeztek.

A szakértők a kutatási eredményekre hivatkozva most azt állítják, hogy a vacsora optimális időpontja 17 és 19 óra közé tehető, így pedig megelőzhetjük az álmatlanságot, az emésztési zavarokat, na és persze a szívünkkel is jót teszünk.

A szakemberek szerint pedig a reggeli sem mindegy: a magas fehérjetartalmú alapanyagokból készült reggelit 8:30 előtt érdemes elfogyasztanunk.