Dráma van a levegőben, ezt a 3 csillagjegyet most hagyd békén!

Vannak, akiknek a következő napokban arra van szükségük, hogy egy kicsit eltávolodjanak mindenkitől. Nem kell aggódni az érintett 3 csillagjegyért, ezt az időt ugyanis arra használják, hogy alaposan átgondolják az életüket, ami hosszú távon a hasznukra válik - írja a yourtango.com. Ha kapcsolatban vagy valamelyikükkel, akkor jobb, ha tudod, hogy a párod a veled való viszonyt is újra foga értékelni!

Mindenkinek szüksége lehet olykor egy kis elvonulásra! (Fotó: Branislav Nenin / Shutterstock)

Kos

Mozgalmas életed van, hajlamos vagy egyszerre sokat vállalni, aminek most meg is érzed a súlyát. Szükséged van egy kis szünetre, magányra vágysz, hogy legyen időd gondolkodni. Még ha szereted is a körülötted lévőket, neked most személyes tér kell, a csend és az emberek hiánya. Ha ezt megkapod, tisztán fogsz látni és új erőre kapsz!

Ikrek

Bár kifejezetten társaságkedvelő vagy, most megcsömörlöttél, amit annyira komolyan veszel, hogy még a telefonhívásokra sem reagálsz. Rendezned kell a gondolataidat, legfőképp azt, hányadán is áll a jelenlegi párkapcsolatod. Még nem vagy biztos benne, hogy el akarod-e kötelezni magad, ezért egyedül kell lenned, hogy megfigyelhesd az érzéseid és a reakcióid.

Vízöntő

Vannak időszakok, amikor élvezed a magány, most is egy ilyen hétbe csöppentél. Soha nem féltél az egyedülléttől és pontosan tudod, mikor kell elvonulnod. Ez egy rendkívül kreatív időszak számodra, amikor nem kötsz kompromisszumot, mert így tudsz igazán tündökölni és kiegyensúlyozott maradni!