A természetes alapanyagok kedvelője vagy? Mutatjuk, mit egyél, ha kollagénre van szükséged

Egy okleveles táplálkozási tanácsadó és vállalkozó arra esküszik, hogy egészségünk érdekében semmi szükség nincs a kollagénporok vagy épp probiotikumok szedésére táplákozásunk mellé pluszban, csupán teljes értékű ételeket kell fogyasztani. Épp ezért most megosztotta kedvenc tippjeit TikTok oldalán.

Valós, természetben előforduló ételekre esküszik. Fotó: Pexels

Van néhány nagyon jó kollagén por gyártó márka. Viszont én a klinikai tapasztalatimból kiindulva azt vettem észre, hogy a klienseim jobb eredményt érnek el, ha valaki bioételt fogyaszt. A kollagén porok ugyanis olyan extra hatással járhatnak szép haj, köröm és bőr mellett mint az állandó puffadás.

- meséli Claire.

A probiotikumokkal az a baja, hogy készítmények helyett sokkal jobb opció például a savanyúkáposzta, vagy épp savanyúkáposztalé, amely sokkal több tartalommal is bír. Ebből napi egy teáskanálnyit javasol fogyasztani. Kollagén terén pedig szintén a természetes forrásokat javasolja. Gyümölcs esetén páldául a málna, ha mást szeretnénk akkor pedig egy magas rosttartalmú snack és vagy épp csontleves is kiváló. Sőt, egy herbal tea is - írja a Mirror.