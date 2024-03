Ősi tudás tárul fel: ezt árulja el rólad az atlantiszi horoszkóp

Különleges tudás birtokába kerülhetsz, ha megismered az atlantiszi horoszkópot! Egyesek szerint soha nem is létezett, míg mások szentül meg vannak róla győződve, hogy a mesés, elsüllyedt birodalmat nem a képzelet szülte. Tény: már a szigetről elsőként részletesen író Platón tanítványa, az ókor leghíresebb tudósa, Arisztotelész is vitába szállt a létezésével, és valójában azóta sem sikerült bizonyítani sem azt, hogy létezett-e, sem azt, hogy ha igen, akkor pontosan hol. A következő horoszkóp-rendszert azonban az asztrológiában Atlantiszhoz kötik. Nem csak azért különleges, mert más horoszkópokkal ellentétben kilenc jegyre osztja az embereket, de azért is, mert ennek kiszámításához csakis a születésed napja számít, az év vagy a hónap nem. Az Astronet segítségével most felfedjük az atlantiszi horoszkóp rejtélyeit.

Milyen titkokat fed fel az elsüllyedt világ horoszkópja számodra? Fotó: Pixabay

Ez jellemző rád az atlantiszi horoszkóp szerint

Ösztön (ha a hónap 1-jén, 10-én, 19-én, vagy 28-án születtél)

Mint azt jegyed neve is mutatja, ösztönös, intuitív természet vagy, akit elsősorban a megérzései vezetnek. Gyors az észjárásod, emellett talpraesettségednek köszönhetően képes vagy megragadni a kínálkozó lehetőségeket. Életutadra jellemzők a nagy váltások: több szerepben is otthonosan mozogsz.

Egység (ha a hónap 2-án, 11-én, 20-án, vagy 29-én születtél)

Életcélod az egység, a közösség megtalálása, kiépítése. Segítőkész vagy, aki ugyanakkor nagyban függ a visszajelzésektől. Emiatt a megfelelni vágyás törékennyé, sérülékennyé tehet. Életutad során megtapasztalod majd, hogy nincs szükség másokra az egység megtalálásához: önmagadban is egészet alkotsz. Ha ezt eléred, nagyszerű szellemi vezető lehet belőled!

Jelenlét (ha a hónap 3-án, 12-én, 21-én vagy 30-án születtél)

Amellett, hogy képes vagy átélni a pillanat nyújtotta örömöket, gyakorlatias is vagy, aki könnyedén átlátja a rejtett összefüggéseket, és emiatt gyorsan rátalál a megoldásra is minden helyzetben. Barátaid épp ezért szívesen kérik ki a tanácsodat a legváltozatosabb témákban.

Erő (ha a hónap 4-én, vagy 13-án, 22-én vagy 31-én születtél)

Diplomatikus vagy, higgadt természet, aki erőt sugárzik magából. Ennek köszönhetően mély nyomot hagysz mindenkiben, akivel csak találkozol. Amellett, hogy nagy a munkabírásod, másokat is kiválóan motiválsz.

Kapcsolódás (ha a hónap 5-én, vagy 14-én, vagy 23-án születtél)

Népszerű vagy és titokzatos, aki csak úgy vonzza maga köré az embereket. Jól bánsz a szavakkal, és ahhoz is értesz, hogy a körülötted lévőket összekapcsold. Egyetlen dologra kell odafigyelned: hajlamos vagy nem csak használni, de kihasználni is másokat!

Harmónia (ha a hónap 6-án, vagy 15-én, vagy 24-én születtél)

Kedves vagy, érzékeny, aki könnyedén ráhangolódik mások érzéseire, problémáira. Harmóniára, egyensúlyra törekszel, emellett sokszor támaszkodsz mások segítségére – ugyanakkor sosem használnál ki másokat. Ha családot alapítasz, nagyszerű szülő válik belőled!

Racionalitás (ha a hónap 7-én, 16-án, vagy 25-én születtél)

Te vagy az, akire lehet számítani, aki hideg képes minden helyzetben hideg fejjel gondolkozni. Sajnos azonban az érzelmeket nehezen kezeled, nehezen éled meg. Épp emiatt sokáig tart, amíg megtalálod az igazit.

Ellenállás (ha a hónap 8-án, 17-én, vagy 26-án születtél)

Szenvedélyes vagy, aki pontosan tudja, mit akar az életben, és el is éred a céljaidat. Életfeladatodnak tekinted, hogy megváltoztasd a világot. A szerelemben is hasonlóképp szenvedélyes vagy, épp emiatt jellemző rád a szélsőséges, "se veled, se nélküled2 kapcsolat.

Küldetés (ha a hónap 9-én, 18-án, vagy 27-én születtél)

Idealista vagy, aki az igazságot keresi minden percben. Hiszel az egyetemes értékekben, azonban a valóság a maga hétköznapiságával gyakran kiábrándít, amitől búskomor leszel.