„40 kg voltam, 44 kg felesleg jött fel, számtalanszor jött a kérdés, terhes vagyok-e?!”

Vikiben mindig erős volt a segítő szándék, többek között emiatt lett ápolónő. S emiatt érezte fontosnak azt is, hogy elmesélje, neki hogyan sikerült megszabadulnia a plusz kilóktól, hátha ezzel inspirációt, motivációt ad nőtársainak - írja a Fanny magazin.

Életmódváltásának köszönhetően ma már újra a kedvenc ruhadarabjait hordhatja Fotó: Fanny magazin

Érzelmi evő lett

Egy éve, tavaly áprilisban vágott bele az életmódváltásba. 84 kilót mutatott akkor a mérleg, amit óriási túlsúlynak érzett, a 156 centis magassága mellé.

Tiniként és fiatalabb koromban, alapvetően vékonyabb alkat voltam

– meséli. – De valahogy, ahogy jönnek az évek, az ember jobban hízékony, vagy ezzel nyugtatja magát, és dugja homokba a fejét. Én is ezt tettem, mindenféle kifogást találtam magamnak. 18-19 éves koromban körülbelül 40 kg voltam, ahhoz képest 44 kg felesleg jött fel. Akkor indult meg jobban a hízás folyamata, amikor tönkre ment egy kapcsolatom. Annyira megviseltek a történtek, hogy érzelmi evésbe menekültem. Szinte észre se vettem, ahogy tapadtak rám a kilók, hanem egyszer csak az tűnt fel, hogy nincs egy ruhám se, ami jó lenne rám. Már az XL-es darabok is kicsik voltak, farmert egyáltalán nem tudtam hordani, pedig korábban nagyon szerettem. Az új kedvencem a fekete szín lett, és a bővebb ruhák, de persze így is szörnyen éreztem magam. Őszintén szólva, sosem gondoltam, hogy képes leszek valaha lefogyni.

„Babát vársz?!”

Viki több szempontból is nagyon megszenvedte a túlsúlyt.

Hörcsik Viktória egy szakítás után kezdett el igazán meghízni, aminek plusz 44 kiló lett a vége Fotó: Fanny magazin

Nem éreztem magam nőnek

– vallja be. – Féltem, hogy soha nem leszek már olyan, mint régen. Egészségügyileg is voltak gondok, fájtak a térdeim, sok plusz kilót cipeltem, és évek óta nem volt rendszeres menstruációm, gyógyszerek ellenére sem. Rengeteg bántást kaptam az emberektől, számtalanszor jött a kérdés, terhes vagyok-e?! Mondanom sem kell, hogy mennyire rosszul esik ez egy nőnek. Nem vártam babát, egyszerűen csak kövér voltam, óriási hassal. Talán ez a kérdés indította el bennem a dolgot, egyszer csak jött a felismerés, hogy ez nem én vagyok így. Sokáig fogalmam sem volt, hogy fogyhatnék le. Hiszek abban, hogy nem véletlenül jött velem szembe Lilla internetes posztja. Nagyon megfogott az, ahogy a fogyásról írt, az érzelmi oldaláról és főként az, hogy ő miként élte meg, amikor ugyanilyen problémája volt. Magamra ismertem a szavaiban. Olyan volt, mintha rólam írt volna.

„Megérdemlem, hogy foglalkozzak magammal”

A fiatal lány bizakodva vágott bele egy 12 hetes programba, ami megtanította őt arra, hogy hogyan kezelje a testét, hogyan fogyjon le éhezés nélkül, finom és egészséges ételek fogyasztása mellett. Összesen 30 kilót adott le, amiből 24 már a program ideje alatt lement. A korábbi rendszertelen evések helyett, naponta háromszor étkezik. Főként csirkét, halat és rengeteg zöldséget fogyaszt.

A legtöbb nehézséget számomra az ételek elkészítése okozta, hisz a sok munkám miatt kevés időm van ilyesmire

– árulja el. – De rá kellett jönnöm, hogy nem megy máshogy, és különben is, megérdemlem, hogy foglalkozzak ennyit magammal. Korábban ugyanis annyira elmenekültem a testemtől, hogy nem gondoltam, hogy megérdemlem ezt az időt. Sokat segít, hogy néha akár két-három napra előre megfőzök és bedobozolom a napi menümet, amiben egyébként a párom is gyakran részt vesz. Emellett a sportot is beiktattam az életembe. Én az infratrainert választottam, számomra ez volt a legkomfortosabb, egyedül edzhettem, és csodálatosan olvadtak a kilók.

„Kivirágzott a lelkem”

Viki szerint nincs semmilyen különleges titok a fogyásában. Ami fontos az az elhatározás, akarat, a jól felépített rendszer és a motiváció.

Engem mindig más motivált, de a leggyakrabban az lebegett a szemeim előtt, hogy majd újra csinos ruhákban és farmerben járhatok

– meséli lelkesen. – Azóta újra nőnek érzem magam, kivirágzott a lelkem, és magabiztos lettem. Ez az érzelmi oldala, de ez a legfontosabb változás számomra, hiszen korábban a negatív érzelmek miatt ettem sokat. Persze vannak mélypontok, néha nagyon nehéz kitartani, de meg kell tenni önmagunkért. Most is visszajött pár kiló, de tudom, hogy hogyan kezeljem és mit kell tennem, hogy leadjam. Most már, kezemben a kulcs, rajtam áll, hogy élek-e vele. A program keretein belül egy szuper női közösség alakult ki, ami sokat segített nekem. Tudom, hogy milyen sokat jelent egy ilyen fajta támogatás, ezért is szeretném motiválni minden kedves nőtársam, mert sokkal jobb dolog ez, mint bántani egymást.