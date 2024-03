Fordulatot hoz húsvétkor a Nyilas Hold - ezeknek a csillagjegyeknek higgadtaknak kell maradniuk!

Hétfőn kötélidegekre lesz szükségünk a Mérleg telihold és félárnyékos holdfogyatkozás miatt. S mi minden vár ránk a húsvéti nagyhéten? Heti holdhoroszkóp Székelyhidi Ágnes asztrológustól - írja az Astronet.

Fotó: Pixabay

HÉTFŐ, március 25:

Félárnyékos holdfogyatkozás és telihold lesz ma 08:02:26-kor. Ilyenkor a Nap és a Hold egymással szembekerül, de a Nap fényét a Föld pár százalékkal kitakarja. Mivel Magyarországon a Hold lenyugszik 05:43-kor, ez innen nem lesz látható. Elegendő a telihold ingerlékenységet eredményező feszültség. Ma legyél önmagaddal és mindenkivel türelmes, megértő!

KEDD, március 26:

A Hold a Mérlegben már fogy. Ez a húsvét előtti héten a böjtödet, ill. a méregtelenítést hatékonnyá teszi. Közben szellőztethetsz is. De ne csak a lakást és az ágyneműt szellőztesd ki, hanem a fejedet és tüdődet is! Ezzel párhuzamosan a kultúra egyre jobban hiányzik. Este nézz meg egy színházi előadást, vagy barangolj valamelyik múzeumban online!

SZERDA, március 27:

A mai napon a Hold 10:04-kor átlép a Skorpióba, ami több kerti munkának is kedvez. Most érdemes fűszernövényt ültetni, gyógynövényt begyűjteni, csigákat elriasztani, vízinövényeket telepíteni. A vizes jelben járó Hold a locsolást is aktuálissá teszi. A kerti és a szobai növényeid is meghálálják, ha meglocsolod őket. Emellett ne felejts el te is sokat inni!

CSÜTÖRTÖK, március 28:

Marad a Hold a Skorpióban. Ugye, emlékszel, hogy a Skorpió Hold aktuálissá teszi a mosást, locsolást, öntözést és mindenféle vizes házimunkát? Ügyelj arra, hogy ne csak a növényeknek adj inni, hanem magadnak is! Igyál sok folyadékot! Ez nagypéntek előtt, nagycsütörtökön lehetőleg ne alkohol legyen! Inkább forrásvizet és/vagy teát részesíts előnyben!

PÉNTEK, március 29:

Nagypénteken csak este lép ki a Hold a Skorpióból. Emiatt ma is locsolhatsz, moshatsz, és végezhetsz mindenféle vizes házimunkát. Aki nem vallásos, az is komolyan veszi a mai böjtöt. Te hogy állsz ezzel? Mivel fogy a Hold, jót teszel az emésztőrendszereddel, ha ma nem eszel szilárd ételt, vagy legalább a mennyiségeket csökkented.

SZOMBAT, március 30:

Ma már a lelkesítő Nyilasban jár a Hold, ami megemeli az energiaszintedet. Ettől gömbvillámként pörögsz a konyhában: pik-pak elkészülsz a sütéssel, főzéssel. Arra ügyelj, hogy ne kapkodj! Mert van különbség a gyorsaság és a kapkodás között. Utóbbi idegességgel és elkerülhető, banális háztartási sérüléssel járhat.

VASÁRNAP, március 31:

Hajnalban 2-ről 3-ra kell átállítani az órákat. El ne felejtsd! Emiatt 1 órával kevesebbet alhatsz. Még szerencse, hogy vasárnap van. Ráadásul húsvét vasárnap. Ma egész nap a Nyilasban jár a Hold, ami fogy. Ez segít megszabadulni pl. sok feszültségtől. A tüzes Nyilas Hold szerint bármilyen mozgással levezetheted: sporttal, kertészkedéssel, takarítással, stb.