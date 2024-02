Nagy fordulatot hoz a telihold: erre a 6 csillagjegyre lesz a legnagyobb hatással

A telihold az asztrológia szerint az elengedés és a lemondás időszakát hozza meg. Ha van olyan az életedbe, ami felesleges, akkor épp itt az ideje, hogy megszabadulj tőle. Ebben az időszakban érdemes csendes meditációval vagy spirituális gyakorlattal ráhangolódni a telihold energiájára.

Fotó: Pexels

A február 24-én bekövetkező telihold a szűz jegyében fog járni. A szűzben járó hold szemben áll a halakban járó nappal, így az asztrológia szerint ez egy különleges hajtóerővel rendelkező időszak. A telihold a vad Lilith-tel fog alkotni együttállást, ami a szakértők szerint azt jelenti, hogy bátran merészkedhetünk tiltott dolgok irányába.

A következő 6 csillagjegyre lesz a legnagyobb hatással a szombati telihold. Íme a lista:

Kos

Most a képességeid megcsillanhatnak, ha teret engedsz nekik. Viszont érdemes elengedned a tökéletességre törekvés gondolatát. Rengeteg bölcsességet nyerhetsz a saját tapasztalataidból. Ne foglalkozz azzal sem, hogy mások mit akarnak megszabni neked. Fókuszálj inkább magára a folyamatra és az eredményre bármibe is fogjál.

Bika

Számodra a telihold arra figyelmeztet, hogy bánj óvatosan a befektetésekkel. Talán érdemes várnod, ha nagyobb vásárlást tervezel. De ha van valami, amiről tudod, hogy szükséged van rá, most egészen nyugodtan áldozz rá. Mindannyiunknak szüksége van szünetekre, és ha elkezdesz jól bánni magaddal, meglátod, hogy fel leszel töltve energiákkal.

Ikrek

Enged meg magadnak, hogy élvezd a csendet. Néha a dolgok összejönnek és szétesnek, azonban nincs értelme túl sokat aggódni a bukás miatt. Lehet, hogy érezhetsz némi társadalmi nyomást. Azonban most különösen érdemes nyugodtnak maradnod, mert a most zajló folyamatok tovább tartanak, mint ahogyan azt előre gondolnád.

Rák

Az önvizsgálat ajándék, érdemes most a telihold idején magadba nézni. Sokszor túlelemzed magadat és úgy érezheted, hogy a belső gyermeki éned szembe megy minden külső hatással. De valójában, amit érzel az összetettebb. Koncentrálj arra, hogy értékeld azt, akivé felnőttél. Ebben az esetben ilyen egyszerű a megoldás.

Oroszlán

Pontosan tudod, hogy mit szeretnél és miben hiszel. Megérted, hogy ami csillog az nem mindig ér aranyat. A legfontosabb, hogy megértsed a legfontosabbak azok az értékek, amik biztonságérzetet adnak. A képességeidre és a tapasztalataidra alapozz telihold idején. Nincs szükséged arra, hogy túlgondold vagy túlelemezd a döntéseidet. Bízz magadban és meg fog térülni.

Szűz

Rejtett igazságok nagyon fontosak, gondol a dolgok mögé. Lehet, hogy nagyra értékeled azt, hogy a háttérben lehetsz, de van véleményed és azt most érdemes is mások tudtára adnod! Kezdd el megosztani vagy legalábbis bízni abban amit gondolsz. Az ahol most vagy az csak egy átmeneti állomás a jelentősebb célod felé. Nincs szükséged nagyságra ahhoz, hogy értéket nyújts a beszélgetéshez.

