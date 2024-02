Még nem találtad meg az igazit? Ezzel az egy trükkel nem leszel többé szingli

Már nincsen sok idő hátra, és eljön a szerelmesek ünnepe. Azonban vannak olyanok, akik ezen a napon egyedül vannak. Valentin-napon kétféle szingli van...

Ezzel a trükk beválhat a randin Fotó: Pexels

Az egyik gin-tonikba fojtja a bánatát és közben a Nem kellesz eléggé című filmet nézi, a másik pedig az, aki beveti magát az éjszakába, hogy új párt találjon magának. Bár az első tényleg nagyon jól hangzik, ugyanakkor nem a legjobb módja annak, hogy megtaláld az igazit.

Azonban most már nem kell tovább próbálgatnod a különböző flörtölési technikákat, ugyanis a szakemberek most elárulják melyek azokat a tippeket, amelyekkel tuti nem maradsz egyedül. Ugyanakkor azt fontos megjegyezni, hogy egyes praktikák függhetnek attól is, hogy rövid vagy hosszútávú kapcsolatot keresel-e.

A Norvég Tudományos és Technológiai Egyetem (NTNU), a Pennsylvaniai Bucknell Egyetem és az oswegoi New York-i Állami Egyetem (SUNY) kutatói összefogtak, hogy megvizsgálják, hogyan reagál csaknem 1000 heteroszexuális egyetemista Norvégiában és Amerikában bizonyos flörtölési technikákra. A felmérésben résztvevőket arra kérték, hogy értékeljék, mennyire hatékony 40 különböző típusú flört, amikor rövid vagy hosszú távú kapcsolatot keresnek, attól függően, hogy a flörtölő férfi vagy nő.

A kutatásból kiderült, hogy a rövidtávú kapcsolatnál kulcsfontosságúnak számított a szexuális elérhetőség.

Az emberek úgy vélik, hogy a szexuálisan elérhető jelek a leghatékonyabbak azoknak a nőknek, akik rövid távú kapcsolatot keresnek

- magyarázta Leif Edward Ottesen Kennair, az NTNU Pszichológiai Tanszékének professzora, aki hozzátette, hogy ezzel szemben, akik hosszútávú kapcsolatot szeretnének, nekik sokkal fontosabbak az olyan tulajdonságok, mint a nagylelkűség vagy az elköteleződés.

Ám sok esetben mégsem az előbb említett két jellemvonás a legvonzóbb a partner számára. Ami egy randin szinte biztos, hogy beválik, az nem más, mint a humor.

− Az emberek úgy gondolják, hogy a humor, vagy az, hogy képes vagy megnevettetni egy másik embert, a leghatékonyabb a hosszú távú kapcsolatot kereső férfiak számára - fejtette ki a professzor, aki megjegyezte, hogy ez azoknál a nőknél kevésbé válik be, akik egyéjszakás kalandra vágynak.

Azonban akkor sem kell kétségbe esned, hogyha nem valami jó a humorérzéked, ugyanis ott van még, a mosolygás és a szemkontaktus is, ami szintén beválhat a másiknál - számol be róla az Unilad.