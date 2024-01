A születési évszámod most felfedi minden jó és rossz tulajdonságodat

A mindenható életerőt csínek nevezik a Keleten, ami mindent mozgásban tart és átjárja a látható és láthatatlan világot, meghatározva ezzel sorsunkat is - írja az Astronet. A születési évszámodból most kiderül, hogy melyik a te úgynevezett feng shui számod. Ez ugyanis nemcsak a jó és a rossz tulajdonságaidat fedi fel, hanem megmutatja azt is, milyen a szerelmi életedet. Sőt, arra is fény derül, hogy milyen az alapvető energiád.

Még az is kiderül abból, melyik évben születtél, hogy milyen vagy a szerelemben Fotó: Cseh Gábor

Női születési évek és feng shui szám

1-es feng shui szám

1950, 1959, 1968, 1977, 1986, 1995, 2004,

1950, 1959, 1968, 1977, 1986, 1995, 2004, 2-es feng shui szám

1951, 1960, 1969, 1978, 1987, 1996, 2005

1951, 1960, 1969, 1978, 1987, 1996, 2005 3-as feng shu szám

1952, 1961, 1970, 1979, 1988, 1997, 2006

1952, 1961, 1970, 1979, 1988, 1997, 2006 4-es feng shui szám

1953, 1962, 1971, 1980, 1989, 1998, 2007

1953, 1962, 1971, 1980, 1989, 1998, 2007 5-ös feng shui szám

1954, 1963, 1972, 1981, 1990, 1999, 2008

1954, 1963, 1972, 1981, 1990, 1999, 2008 6-os feng shui szám

1946, 1955, 1964, 1973, 1982, 1991, 2000, 2009

1946, 1955, 1964, 1973, 1982, 1991, 2000, 2009 7-es feng shui szám

1947, 1956, 1965, 1974, 1983, 1992, 2001, 2010

1947, 1956, 1965, 1974, 1983, 1992, 2001, 2010 8-as feng shui szám

1948, 1957, 1966, 1975, 1984, 1993, 2002, 2011,

1948, 1957, 1966, 1975, 1984, 1993, 2002, 2011, 9-es feng shui szám

1949, 1958, 1967, 1976, 1985, 1994, 2003, 2012

Férfi születési évek és feng shui szám

1 -es feng shui szám

1945, 1954, 1963, 1972, 1981, 1990, 1999, 2008

1945, 1954, 1963, 1972, 1981, 1990, 1999, 2008 2-es feng shui szám

1944, 1953, 1962, 1971, 1980, 1989, 1998, 2007

1944, 1953, 1962, 1971, 1980, 1989, 1998, 2007 3-as feng shui szám

1943, 1952, 1961, 1970, 1979, 1988, 1997, 2006

1943, 1952, 1961, 1970, 1979, 1988, 1997, 2006 4-es feng shui szám

1942, 1951, 1960, 1969, 1978, 1987, 1996, 2005

1942, 1951, 1960, 1969, 1978, 1987, 1996, 2005 5-ös feng shui szám

1941, 1950, 1959, 1968, 1977, 1986, 1995, 2004

1941, 1950, 1959, 1968, 1977, 1986, 1995, 2004 6-os feng shui szám

1949, 1958, 1967, 1976, 1985, 1994, 2003

1949, 1958, 1967, 1976, 1985, 1994, 2003 7-es feng shui szám

1948, 1957, 1966, 1975, 1984, 1993, 2002

1948, 1957, 1966, 1975, 1984, 1993, 2002 8-as feng shui szám

1947, 1956, 1965, 1974, 1983, 1992, 2001

1947, 1956, 1965, 1974, 1983, 1992, 2001 9-es feng shui szám

1946, 1955, 1964, 1973, 1982, 1991, 2000

1-es feng shu szám: Áramló víz

Mindig mozgásban vagy, végtelenül alkalmazkodsz, ezért céltalannak tűnsz. Nyitottságod, kedvességed ellenére kevesen tudják, mit takar a felszín és min mész keresztül. Erősséged, hogy óriási türelemmel küzdöd le az akadályokat, könnyen megszokod az új helyzeteket és szereted a függetlenséget.

Szerelem: Nagyon érzelmes vagy, átadod magad az intimitásnak, élvezed a szexualitást. Nehezen mutatod ki ugyanakkor az érzéseidet, sokkal több jelzést kellene leadnod a külvilág felé. Kapcsolataidat nem veszed félvállról, jót tenne, ha kevesebbet gondolkodnál, és több teret adnál a spontaneitásnak.

2-es feng shui szám: Föld

Kellemes a közeledben lenni. Mindig megértő és segítőkész vagy, a saját igényeidet gyakran a háttérbe szorítod másokért. Önzetlen segítőkészséged miatt sok barátod van.

Szerelem: Az egyéjszakás kapcsolatok nem a te világod… Hűségre, teljes önátadásra vágysz, és te is ezt adod, ha szerelmes vagy. Képes vagy megadni a másiknak azt az érzelmi biztonságot, aminek hatására a partnered a külvilágban ki tud teljesedni. Megértő, odaadó társ vagy.

3-as feng shui szám: Villám

Te is szereted a változatosságot, vidám vagy és aktív, tele vagy energiával. Türelmetlen vagy és közvetlen, nagyon népszerű, mert bárkihez percek alatt tudsz kapcsolódni. Jól álcázod érzékenységedet, mert nem akarsz sérülni…

Szerelem: Veled minden együttlét egyszerre tüzes és kreatív. Könnyen esel szerelembe és akkor bizony szabadjára enegeded a szenvedélyedet. Ugyanakkor különösen érzékeny vagy.

4-es feng shui szám: Szél

Nagyon heves természetű, nyitott és közlékeny vagy. Szereted a kényelmet, így gyakran hajlamos vagy a kellemetlen dolgokat halogatni. Élvezed az életet, nagy nyitottság van benned az örömökre, a humorra, a kalandokra.

Szerelem: A párkapcsolatban gyengéd, odaadó és szentimentális vagy. Fennáll annak a veszélye, hogy manipulás a máik, de az is, hogy te őt, hogy célt érj. A párodat mindig megnevetteted, az érzékiség mellett a humorzék is nagyon fontos számodra.

5-ös feng shui szám: Föld-középpont

Az ötös feng shui számú ember szeret a középpontban lenni, és mindig ki is tűnik a tömegből! Te is élvezed, mikor körberajonganak, és szellemes, vibráló egyéniségeddel el is éred ezt. De éppen ez a központi pozíció lehet belső kríziseidnek oka is. Időnként ugyanis ez jelentheti azt is, hogy túlságosan meg akarsz felelni a külvilág elvárásainak, és háttérbe szorítod igazi önvalódat. Fontos, hogy tudd, nem kell tökéletesnek lenned azért, hogy szeressenek.

Szerelem: Bár sok érzelmet mutatsz, valójában nehezen nyílsz meg. Viszont ha sikerül csillogó maszkod mögé tekinteni, akkor hatalmas érzelmi gazdagságot fedez fel a másik!

6-os feng shui szám: Ég

Domináns egyéniség vagy, céltudatos, jó érzéked van a pénzéhez. Viszont hajlamos vagy túlgondolni mindent, kevés teret adsz a spontaneitásnak. Nagylelkű vagy, és nagyvonalú személyiség, szereteted az életet és az élet is szeret téged.

Szerelem: Az Ég mindent forgatókönyvszerűen rendez meg, mindennek tökéletesen kell működnie. Gyengéd vagy, kedves és érzéki a szerelemben. Meg kell viszont tanulnod, hogy elfogadd a másik vélményét is, ne akard mindig meggyőzni, még ha jó szándékból teszed, akkor se.

7-es feng shui szám: Tenger

Ha férfi, akkor sármos, ha nő, akkor bájos, bárkit könnyedén meghódít. Áramló érzéseidet ugyanakkor néha nehéz kordában tartanod. Hangulatod is erősen ingadozó lehet, de optizmusodnak hála hamar visszanyered nyugalmadat, ha esetleg kibillennél a harmóniából.

Szerelem: Az érzékiség az erősséged, ösztönösen ráérzel, mire vágyik a másik. Nagyon igényed van az intimitásra,a szexualitásra, és sok örömödet leled a szerelemben.

8-as feng shui szám: Hegy

Semmi sem ingat meg egykönnyen, ritkán változtatsz álláspontot, mindig tudod, hogy mit csinálsz. Minden egyes lépésedet tízszer átgondolod. Hűvösnek és higgadtnak tűnsz, ezzel véded érzékeny, együttérző, sebezhető lelkedet. Olyan társ vagy, akire mindig minden percben lehet számítani.

Szerelem: Akinek sikerül a szívedet borító jeget megolvasztani, az egy életre hű, türelmes és odaadó társra talál. Te magad is próbálj megnyílni, és egyértelműen kommunikáld a vágyaidat a szerelemben.

9-es feng shui szám: Tűz

Égsz a rengeteg energiától, ami benned lobog, imádsz szórakozni és feltűnést kelteni. Kisugárzásoddal mindig elkápráztatod a környezetedet. Viszont gyakran türelmetlen vagy és időnként csak az a jó neked, amit te találsz ki.