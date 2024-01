Nálatok is vannak rejtélyes hangok a lakásban? Eláruljuk, mit jelent

1. Recseg a padló

Fotó: Pexels

Bár a padló nyikorgása ijesztően hangozhat, az ok lehet a házak süllyedése. Ez általában teljesen természetes, veszélyre ritkán kell gondolnunk, ha az építkezésnél megfelelően alapoztak. A nyikorgást kiválthatja a hőmérséklet-változás is - írta a Fanny magazin.

2. Hangos falak

A falak felől hallatszó ropogást szintén okozhatja a hőmérséklet változása vagy az épület süllyedése. Nem árt azonban meggyőződni róla, hogy nem állatok mászkálását halljuk-e. Egyebek mellett cserebogár is bejuthatott, de a nyest is szívesen fészkeli be magát a falakba.

3. Kattog a radiátor

A fűtésszezonban számíthatunk különös hangokra. A radiátorok a hőtágulás miatt felmelegedéskor és lehűléskor is kattoghatnak. Bizonyos lakásokban a táguló fűtéscsövek hozzáérnek a közeli bútorokhoz, ami szintén érdekes zajt eredményezhet. Habár a pattogást gyakran nem komoly probléma okozza, a konvektort érdemes minden évben szakértővel átvizsgáltatni.

4. Mi van, ha sziszeg?

Veszélyt jelezhet, ha gázzal működő készülék közléből halljuk a sziszegést. Azonnal hagyjuk el a lakást és hívjunk segítséget, amint biztonságos távolságba értünk! Figyeljünk rá, hogy közben ne érjünk hozzá semmilyen elektromos berendezéshez! Komolyabb gázszivárgás esetén huzatszerű hangot is hallhatunk.

5. Üvöltő szelek

Vihar esetén egyes lakásokban hangosan süvítő szélre lehetünk figyelmesek. Ez egyebek mellett a gázüzemű vízmelegítővel rendelkező otthonokban a berendezés kéménye miatt lehet. Habár ijesztőnek hathat, hálásak lehetünk a megoldásnak, ami lehetővé teszi, hogy ne lélegezzük be a gáz égése alatt keletkező anyagokat.

6. Sercegő kapcsolók

Fotó: Pexels

Amennyiben sercegő vagy bármilyen módon szokatlan hangra leszünk figyelmesek a konnektorok, illetve a kapcsolók felől, hívjunk villanyszerelőt! Ha időben cselekszünk, megelőzhetjük a komolyabb problémákat. Amikor égésszagot érzünk az elektromos berendezéseknél, ne hezitáljunk, ha van lehetőségünk biztonságosan áramtalanítani, tegyük meg és hívjunk segítséget!

7. Ki van a padláson?

A tető felől érkező hangokat okozhatja a hőmérséklet változása, de előfordulhat, hogy rágcsálók vagy madarak jelenlétére utalnak. Adott esetben tüzet is jelezhet a pattogó hang, ezért érdemes megnézni, pontosan mivel van dolgunk, hogy időben megtehessük a szükséges lépéseket.

8. Hol csobog a víz?

Ha a vízzel működő berendezések, a falak vagy a plafon környékén csobogást hallunk, jobb, ha nem kockáztatunk. Hívjunk szakembert, aki megállapíthatja, mi a hangok forrása! Ha megelőzzük a problémát és megakadályozunk egy esetleges vízkárt, rengeteget spórolhatunk.

9. Csöpög a csap

Hosszútávon igen költséges lehet, ha nem foglalkozunk a csöpögő csappal. Habár általában nem áll nagy baj a háttérben, akár a berendezések meghibásodását is jelezheti. Ennek érdemes minél előbb utánajárnunk, mielőtt komolyabb károk keletkeznek.

10. Mire figyeljünk a mosdóban?

Problémára utalhat, ha a WC lehúzásakor szokatlan hangok hallatszanak, illetve ha a víz bugyogni kezd. Hívjunk vízvezeték szerelőt, hogy kiderítse az okokat! Ezzel igen kellemetlen problémákat előzhetünk meg!