Ezeket mindenképpen nézd meg az árusnál a műfenyőn, mielőtt megveszed

1. Zsugorítja így a teret

Alapszabály, hogy egy terebélyes típus optikailag zsugorítja a teret, ezért ha kisebb alapterületű helyiségbe szeretnénk állítani a műfenyőt, akkor inkább keskeny fát válasszunk, ami elfér a sarokba is. A szélesebb fák egy nagyobb tér középpontjában látványosak.

2. Maradjon hely a csúcsdísznek

A szélesség mellett a fa magassága is fontos. A dobozon megadott méret általában talppal együtt, és kihajtott csúccsal értendő. Ha szeretnénk, hogy a fánk plafonig érjen, akkor érdemes 20-30 centiméterrel kisebbet választani, így biztosan lesz hely a csúcsdísznek is - írta a Fanny magazin.

3. Élethű levelekkel

Míg korábban csak 2 dimenziós levelű darabokat lehetett vásárolni, melyek levelei úgy néztek ki, mintha papírból vágták volna ki őket, a mai technológiáknak köszönhetően léteznek prémium kategóriájú 3 dimenziós műfenyők térbeli levelekkel. Ezek jellemzően fröccsöntött PE-ből készülnek, melyek élethűbbek a 2D társaiknál.

4. Népszerű és olcsóbb

Ha nem szeretnénk kisebb vagyont költeni műfenyőre, választhatjuk az olcsóbb, kevert levelű típusokat is. Ezek általában 2-3 féle levéltípusból készülnek. Jellemzően csak az ágvégekre kerülnek a kidolgozott 3D levelek, a törzs közelébe pedig a kevésbé mutatós kétdimenziósak, így lesz dús és tömör hatása a fának.

5. Biztonságban a család

Ha az erdei fenyőt részesítjük előnyben, választhatunk tűlevelű műfenyőt, melyek vége le van kerekítve, amitől nem szúrósak, így kisgyermekes otthonba is biztonságosak. Ilyen levéltípus általában csak kevert levelű műfenyőkön található.

6. Számít a sűrűség

A műfenyők esetében nemcsak a levelek típusa, hanem az ágsűrűsége is eltérő. Aki kevesebb díszt használ, válasszon sűrűbb ágú típust, aki dúsabban díszít, vásároljon ritkább ágsűrűségű fenyőt. Ha nem tudjuk, mi a különbség, az áruházakban érdemes megnézni élőben a fát, vagy nagyítsunk rá az online boltok fotóira.

7. Egyszerűen összeállítható

A szerkezetét tekintve léteznek pántos és beakasztós konstrukciók. Előbbinél az ágakat esernyőszerűen kell kihajtogatni, míg az utóbbinál egyesével, színkód alapján kell a törzsre illeszteni. Látványban nincs különbség köztük, de a pántos szerkezet felállítása valamivel gyorsabb.

8. Csalhatunk a mérettel

Ha úgy látjuk, hogy a fenyő túl nagy helyet foglal el a szobában, az ágak hajtogatásával csalhatunk a mérettel, sőt a beakasztós ágú fenyőknél bizonyos ágakat kihagyhatunk, és ezzel helyet nyerhetünk a szobában.

9. Nem sértik fel a padlót

Minden műfenyőhöz tartozik karácsonyfatalp: a kisebbeket legtöbbször műanyag lábbal értékesítik, míg egy magasabb fa esetében már fémláb vagy műfenyő talp kell, hogy ne dőljön el, így a gyerekek, házi kedvenceink is biztonságban lesznek. A prémium minőségű fák fémlábait legtöbbször műanyaggal is ellátják, hogy a padlót ne karcolja meg.

10. Kedvünk szerint színezhetjük

Jelentősen megkönnyíti a dekorálást, ha olyan fát veszünk, amely ágain fényfüzér is található. Ha szeretnénk különlegesebb hangulatot adni a karácsonyfának, az alap fényfüzér mellé nyugodtan feltehetünk egy dekorfüzért is. Választhatunk telefonos applikációval vezérelhető fényfüzért is, amivel kedvünkre színezhetjük a karácsonyfánkat.

11. Kis helyen is elfér

Míg egy élő fa gondozást igényel, a műfenyő esetében semmi feladatunk nincsen. Az ünnep elteltével csak szét kell szerelni, és becsomagolva elpakolni jövő karácsonyig. Összehajtogatva tárolhatjuk az eredeti dobozában, de vásárolhatunk hozzá egy erre a célra gyártott táskát is, amiben tárolva megóvhatjuk a szennyeződésektől.

12. Tisztítsuk meg a portól

Ha egész évben a pincében vagy a padláson áll, a felállítás előtt érdemes megtisztítanunk. Óvatosan törölgessük át egy nedves ronggyal a leveleket, majd várjuk meg, míg megszárad. Akár egy sűrített levegős spray-vel is megtisztíthatjuk a portól.

13. Illata átjárja a lakást

Ha nem tudjuk elképzelni az ünnepet fenyőillat nélkül, érdemes beszerezni karácsonyi illatpálcákat, melyek könnyedén felhelyezhetők a műfenyő sűrű ágai közé. Természetes illóolajokat tartalmaznak, ezáltal igazi karácsonyi illatot kölcsönözhetünk a műfenyőnknek.