8 tünet, ami a karácsonyi ajándékcsomagolás közben arra utalhat, hogy súlyos beteg vagy

Kétféle ember létezik: az, aki szereti a karácsonyi ajándékok csomagolását, és az, aki utája. Az NHS (a brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat) arra hívta fel most a figyelmet, hogy bármelyik típusba is tartozunk, csomagolás közben jelentkezhetnek tünetek, amelyek komoly betegség intő jelei lehetnek. Persze egyik tünetnél sem biztos, hogy a legrosszabbra kell gondolni, de érdemes beszélni egy háziorvossal és kideríteni a tünetek okát.

Jobb, ha figyelsz ezekre a tünetekre! Fotó: Pexels

Íme néhány tünet, amely akár rákos betegségre is utalhat:

1. Fáradtság

Sokak számára az ajándékot becsomagolni fárasztó és álmosító. Ráadásul az év végi fáradtság sem segít ezen, ahogy az ünnepi összejövetelek, késői ágyba kerülések sem, így teljesen normális, ha a szokásosnál fáradtabbnak érzed magad. De ha a fáradtságod nem tudod egyértelmű okkal magyarázni, és minden nap így érzed magad, ez annak a jele lehet, hogy valami nincs rendben. A fáradtság vérrák tünete lehet.

2. Rekedtség

Sokak számára az ajándékcsomagolás tökéletes alkalom a karácsonyi dalok éneklésére. Ha órákon át versenyzel Mariah Carey-vel, akkor könnyen be tudsz rekedni, ahogy megfázás esetén is, főleg így télen. Az NHS szerint ez általában akut gégegyulladás jele. Azonban ha ez nem akar elmúlni, érdemes megvizsgáltatni, mert gége-, torok- vagy tüdőrák jele is lehet - írja a The Sun.

3. Remegő kezek

A csomagolópapír elvágását minél pontosabban érdemes csinálni, hogy szép legyen a végeredmény, ehhez precíz kézre van szükség. A remegő kéz el tudja rontani a vágást, és ez a tünet sok mindenre utalhat. Lehet az öregség, de bizonyos esetekben agydaganat jele is lehet. Ennek az az oka, hogy a remegést jellemzően bizonyos agyi részek, például a kisagy mozgását irányító problémák okozzák.

4. Megmagyarázhatatlan fájdalom

Normális, ha minél idősebbek leszünk, annál többet érezünk fájdalmat, különösen, ha a földön ülve, az ajándékok fölé görnyedve csomagolunk. Azonban a megmagyarázhatatlan fájdalom a csontrák jele is lehet. A betegség általában az érintett csont érzékenységének érzésével kezdődik, amely tartós, vagy hirtelen jön és elmúlik. A fájdalmat néha tévesen összetévesztik ízületi gyulladással felnőtteknél.

5. Homályos látás

Az öregedés jele lehet, ha sokat kell pislognod vagy hunyorognod vagy dörzsölnöd a szemedet, hogy tisztán lásd, amit csomagolsz. Ez néha az agydaganat jele lehet, mivel ennek tünetei között szerepel a látás megváltozása, homályos vagy kettős látás. Ez akkor történik, amikor a tumor megnyomja a látóideg.

6. Feledékenység

Teljesen normális dolog, ha időnként elfelejtesz dolgokat, de ha ez gyakran előfordul, például nem emlékszel, melyik ajándékot kinek szánod vagy hová tetted a csomagolópapírt, az valami komoly baj, az agydaganat jele is lehet.

7. Bőrelváltozások

Az ajándékcsomagolás azt jelenti, hogy jobban szemügyre veheted a kezedet, hiszen arra nézel, amíg csomagolsz. Ha új foltot észlelsz a kezeden vagy a csuklódon, esetleg egy vágást, amely nem gyógyul, vagy olyasmit, amely szemölcsnek tűnik, még ha fájdalommentes is, jó, ha orvos is megnézi.

Hasonlóan ügyelni kell minden új vagy meglévő anyajegyre, amelynek mérete, alakja vagy színe megváltozik, kérges lesz, viszket, fáj, vérzik.

8. Izzadás

Mindannyian tudjuk, hogy a csomagolás elég fárasztó tud lenni, különösen, ha sok és nagy ajándékról van szó. Az azonban túlzás, ha ettől megizzadsz. A hőhullámok néha fertőzést vagy menopauzát jelezhetnek, de az izzadás számos ráktípus tünete is lehet.