Hatalmas összefogás: tűz pusztított a pomázi menhelyen, se áram, se víz nincs

Aki tud, az hozzon vizet! Nincs áram, nem működnek a szivattyúk, nincs víz a kutyáknak. Ha lehet, kannákkal, nagy üvegekkel, hordókkal, sok kell! Emellett üstre és rózsára is szükség lenne, hogy tudjunk főzni a kutyáknak. Az összes gázpalackunk is felrobbant és a száraztápok is odalettek. Illetve elemes reflektor lámpa is kéne éjszakára, mivel nincs áram és nem hagyhatjuk teljes sötétségben itt az állatokat