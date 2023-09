Kés alatt: egyre gyakoribb ez a plasztikai beavatkozás

Az évek előrehaladtával sokakat zavarnak azok a nyomok, amelyeket az évek vasfoga óhatatlanul is rajtuk hagy: a megereszkedett bőr, az egyre csak szaporodó ráncok évente milliónyi nőt vesznek rá arra, hogy plasztikai műtétre fizessenek be, ezzel őrizve meg az üde és fiatalos külsőt, ameddig csak lehet. Dr. Krasznai Zsolt, plasztikai sebész, a Mokkában többek között arról számolt be, melyik az egyik legnépszerűbb eljárás manapság, illetve felhívta rá a figyelmet, miért érdemes gondosan kiválasztani azt, kinek a kése alá fekszünk be.

Dr. Krasznai Zsolt. Fotó: Mokka TV2

Az orvos a szemhéjplasztikákat emelte ki, ami hírességek körében is nagy népszerűségnek örvend, ám a nem és a korcsoport is befolyásolhatja azt, miként hajtják végre a beavatkozást. A műtétnek többek között Liam Nesson is alávetette magát, ami férfiak esetében gyakran nőiesebb vonásokat eredményezhet: ugyanez történt a színész esetében is, valamint a szeme is érzéketlenné vált a műtétet követően. Dr. Krasznai Zsolt hozzátette, az idő előrehaladtával az egyre inkább ereszkedő szemhéj a látást is nehezebbé teszi, így a beavatkozás adott esetben egészségügyi szempontból is kedvezőnek bizonyulhat, ha megfelelően hatják végre.

Bár rutinbeavatkozásnak számít, hatalmas károkat okozhat, ha nem megfelelő szakember végzi el a beavatkozást. Dr. Krasznai Zsolt egy újságírónő esetét idézte fel ennek kapcsán, aki korábban szintén a Mokka vendége volt, és akinek utóbb több műtétre is szüksége volt, mire rendbe tudta hozatni az elrontott alsó szemhéjplasztikáját.