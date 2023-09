Ez a 4 gyümölcs segíti leginkább a fogyásodat

Hatalmas tévhit, hogy diétában tilos gyümölcsöket enni a cukortartalmuk miatt. Ez nincs így, sőt, vannak olyan rostokban gazdag fajták, amelyek hozzájárulnak az emésztőrendszer egészségéhez, így a diétádat is támogatják.

Fotó: Pixabay

A mindmegette.hu összegyűjtötte a 4 legjobb választást gyümölcsök terén, ha fogyni szeretnél és fontos emellett a bélrendszer és a szív egészségének megőrzése.

1. Málna

A málna magas rosttartalmú gyümölcs, ami ráadásul gazdag C-vitaminban, így az immunrendszert is erősíti. A rostok felgyorsítják az anyagcserét és lassítják az emésztési folyamatot, így hosszabb ideig érzed jóllakottnak magad. A málna édes, így önmagában is finom, de keverheted turmixba, smoothie-ba, vagy feldobhatod vele a zabkását, ízesítheted a natúr joghurtot.

2. Füge

Számos jótékony hatása mellett az emésztést is pozitív irányba befolyásolja a füge: magas B-vitamin tartalma támogatja a belek felszívó képességét, rostjai miatt pedig serkenti a bélműködést. Finom lekvár készülhet belőle, de a sajttal is remekül passzol, vagy salátákba is keverheted.

3. Avokádó

Az avokádó rendkívül egészséges, sok energiát ad, zsírsavakban és fehérjékben, valamint rostokban gazdag gyümölcs. Az avokádóban lévő B-vitaminok segítik az emésztési folyamatokban használt emésztőenzimek kibocsátását, így akár már napi egy avokádó is számottevően hozzájárulhat az emésztés és a bélflóra egészségének megőrzéséhez.

4. Kivi

Alacsony a kalóriatartalma, így bátran lehet enni a kivit! Ráadásul pektintartalmának köszönhetően segíti az emésztési folyamatokat, jótékonyan hat a bélrendszer egészségére. A diétádban segít csillapítani az édesség utáni vágyat.