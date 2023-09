Az volt a haldokló barátnőm utolsó kívánsága, hogy lefeküdhessen a párommal: mit tegyek?

Sajnos az ember gyakran került olyan helyzetbe, hogy választania kell a párja és a barátai között. Ez azonban általában kimerül annyiban, hogy le kell mondania egy-egy buliról, iszogatásról vagy közös programról. Amiről azonban most egy fiatal, 22 éves lány számolt be Redditen, az sokaknál kiverte a biztosítékot. Nem tudja, mitévő legyen, és hogy meg tud-e bocsátani egyáltalán.

A haldokló barátnő csak ennyit akart

Egy nevét titokban tartó 22 éves lány kényes kérdéssel fordult az internetezők felé az egyik legnagyobb fórumon, a Redditen. A lány elmesélte, hogy nemrégiben arra jött rá, hogy élete szerelme megcsalta őt. Egy nagyobb baráti társasággal voltak közösen nyaralni, és velük volt az egyik barátnője is, aki akkor már halálos beteg volt. A nyaralás három évvel ezelőtt történt, és már bizonyos volt, hogy nem fog sokáig élni. A haldokló lány is tisztában volt ezzel, és halála előtt nagyon szeretett volna szexuális aktust létesíteni valakivel. A problémát felvető lány akkor már együtt volt a szerelmével, aki felé azonban a barátnője is plátói szerelmet táplált. Megkérte hát, hogy feküdjön le vele, a fiú pedig megtette.

Gyűlölöm magam, mert dühös leszek, akárhányszor meghallom a nevét. Nem tudom kifejezni a féltékenységemet, és egyébként is meghalt már a lány. Állítólag ő kérte, hogy szexeljenek, de már sosem fogom megtudni, hogy valójában ki kezdeményezett. Valószínűleg az lehetett a háttérben, hogy nem akart szüzen meghalni

- mesélte felháborodottan a lány.

A fiú állítása szerint semmiféle érzelem nem volt ebben a szexben, és csak azért tette meg, mert ez volt a lány utolsó kívánsága. Soha nem vonzódott iránta, de nem akarta, hogy meghiúsuljon egy haldokló álma. Barátnőjének pedig azért nem mondta el három éve, mert félt, hogy szakítana vele.

A lány most nem tudja, mitévő legyen. A beteg barátnő két éve meghalt, ő azonban úgy érzi, ezt sosem tudná megbocsátani.