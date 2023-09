3 konyhai szokás, amit azonnal el kell felejtened

A konyha sokaknak érzékeny pont, különösen annak a tisztán tartása, hiszen, valljuk be, ott lehet akár fél perc alatt is olyan felfordulást csinálni, amit aztán órákig lehet takarítani. Sokan el is veszünk abban a káoszba, ami főtés közben uralkodik a konyhában, éppen ezért most mutatunk három olyan rossz szokást, amit ha sikerül elhagyni, máris élvezhetjük a tiszta konyha látványát.

Érdemes a mosogatószivacsot hetente lecserélni Fotó: Pixabay

1. Nem takarítunk főzés közben

Nem újdonság, hogy ha sütünk-főzünk, az a legtöbb esetben egyet jelent azzal, hogy hatalmas kupi lesz a konyhánkban – kivéve, ha már főzés közben elkezdjük a takarítást. Persze, lehet, hogy nem ez a legfontosabb szempont, miközben a tökéletes vasárnapi ebédet próbáljuk összerakni, de megéri erre odafigyelni – hívja fel figyelmet a Mindemgette.

Ha például kiömlik a liszt, lecsöppen a tej, vagy a pultra szóródik a reszelt sajt, a legjobb, ha rögtön letakarítjuk, hiszen később egyrészt tovább tart a rászáradt foltokat eltüntetni, másrészt pedig nehezebben vesszük rá magunkat az egész konyha kitakarítására, mint pár csepp folyadék feltörlésére. Ugyanez igaz a mosogatásra is: ha már főzés közben vagy közvetlenül utána elmosogatunk, nem lesznek rászáradt ételmaradékok az edényeken, sem pedig tornyosuló fazekak a mosogatóban.

2. Mindent egybezsúfolunk

A legtöbb konyhában létezik egy úgynevezett „kacatos fiók” vagy szekrény – kinek mi –, ahol az olyan eszközöket tároljuk, amiknek egyszerűen nem találunk jobb helyet. Ezzel önmagában még nem is lenne baj, viszont arra érdemes odafigyelni, hogy – akárcsak a többi szekrényben vagy fiókban – itt is tartsunk folyamatosan rendet és ne csak beledobáljuk oda a cuccokat.

Jó trükk lehet, ha a befőttes gumikat például egy külön zacskóban gyűjtjük, az apróbb tárgyakat pedig rendszerezzük felcímkézett dobozokba, így könnyen elkerülhető a káosz, és nem kell órákig keresgélni azt, amire éppen szükségünk van.

3. Nem fordítunk elég figyelmet a mosogatószivacsra

Az oldal felhívja a figyelmet, hogy sajnos nem elég forró vízzel átmosni a szivacsot mosogatás után, hogy fertőtlenítsük. Ugyanis a Science Reports tanulmánya szerint az egyetlen módja annak, hogy eltávolítsuk a szivacsról a bacikat az, ha kidobjuk a kukába. A kutatók ezt arra alapozzák, hogy összehasonlították a forró vízzel tisztított és az egyáltalán nem tisztított szivacsokat, és mindegyiken ugyanannyi baktériumot találtak.

Így tehát legalább hetente egyszer érdemes lecserélni a mosogatószivacsot, még ha jó állapotban van is, mert hosszabb idő után több baktérium lehet rajta, mint egy átlagos vécékagylóban, ami nem túl kecsegtető.