Szívszorító poszttal nyitotta fel követői szemét a mindig boldog influenszer

Az emberek gyakran mondják azt, hogy a közösségi média igazából csak a felhasználók jobb pillanatait mutatja be. Egy influenszer, Danielle, aki Kale Them With Kindness néven van fent az Instagramon, most vallomást tett erről - írja a DailyStar.

Instagram vs. valóság. Sokszor hallani erről. Fotó: Pixabay

A fiatal nő közel százezer követővel rendelkezik, és többnyire fitnesz tippeket szokott megosztani. Arra törekszik, hogy az emberek elfogadják magukat és a saját testüket. Célja: úgy legyen valaki fitt, hogy közben ne korlátozza magát, és fogadja el a hibáit is.

Ezek alapján első ránézésre az ember azt mondaná, ez egy pozitív oldal, és minden rendben a lány életében, azonban Danielle bevallotta: mostanában nem önmaga. Épp egy gyászfolyamaton megy keresztül, azonban ezt nem nagyon akarta említeni, mivel ez nem olyan téma, amivel foglalkoznak a közösségi médiában.

A tartalomgyártó egy képet is feltöltött az Instagramra, melyen az látszik, hogy a fotó első felében sírva öleli magához a párnáját, a másik oldalán viszont már boldogan, szinte sugározva mosolyog.

A szomorúság nagyon betölti mostanában napjaimat, és épp ezért szerettem volna megosztani, hogy lássátok, attól függetlenül, hogy ezen az oldalon mindig mosolygok és boldog vagyok, valójában nagyon küszködöm. Véleményem szerint ez remek példa arra, hogy sosem tudhatod, hogy más min megy keresztül igazából, mivel a közösségi média nem tükrözi a valóságot.

Posztjában kiemelte, hogy édesanyja elvesztése olyan dolog, amin sosem fog tudni túllépni. Rájött, hogy ez most már mindig is része lesz az életének, és ez felnyitotta a szemét arról is, hogy az emberek túl sok időt töltenek azzal, hogy aggódjanak arról, hogyan néznek ki.

Az élet túl rövid ahhoz, hogy háborúban állj a testeddel. Aranyos vagy akkor is, ha felpuffadtál, ha narancsbőröd van, vagy stb. Ezek csak apró részei az életünknek, ami nem szabad, hogy megakadályozzon minket abban, hogy élvezzük az életünket.

A poszt azóta közel négyezer lájkot ért el, és rengetek köszönő, illetve támogató kommentet írtak Danielle-nek. Az egyik hozzászóló teljesen egyetértett vele, és megköszönte, hogy valóban felhívta a figyelmet arra: az, hogy hogy nézünk ki és mennyi a súlyunk a legkevésbé fontos dolog az életünkben, mivel az túl rövid ehhez a folyamatos aggódáshoz.