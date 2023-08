Fontos üzenetet küldtek az angyalok: ez mindenkit érint

A tanítás szerint az emberek képesek arra, hogy bevonzzák a jó energiákat, ehhez pedig nem kell mást tenned, mint szeretetet és hálát sugározni mások felé. A változás mindig belülről kezdődik el, ha megformálódik a gondolat és megszületik az akarat, még az égiek segítségére is számítani lehet.

Képünk illusztráció / Fotó: Pexels

Az angyalok üzenete szerint, azonban ha valamit görcsösen hajszolunk vagy üldözünk, az csak távolabb sodródik tőlünk. Ennek elkerüléséhez készen kell állni a dolgok be- és elfogadására. Épp ezért ez a legfontosabb: adj hálát azért, ami már most a tiéd, és fogadd nyitott szívvel azt, amit az univerzumtól kapsz – hívta fel a figyelmet az Astronet.

Ahhoz azonban, hogy angyali segítséget kapjuk fontos kérni is azt, amit szeretnénk. Érdemes egyszerű szavakkal kifejezni, hogy miben számítunk a segítségükre. Ezzel fel is készítjük önmagunkat, hogy valóban befogadhassuk az égi energiát.

Persze mindannyian szembesülünk időnként kudarcokkal, akadályokkal. Ám fontos, hogy igyekezzünk szeretettel, hittel reagálni a próbatételekre, és tudni, hogy ha sikerül kikecmeregni belőle, akkor csak tovább fog erősödni a hitünk.

Továbbá az is nagyon fontos, hogy ne csak kérjünk, hanem adjunk is. Készen kell állnunk arra, hogy segítsünk másoknak, ha rászorulnak. Ha képesek vagyunk az eggyé tartozás megélésére, akkor hatványozódnak az energiáink is. Az önzetlenségnél, jószívűségnél jobban semmi sem vonzza a pozitív energiákat.