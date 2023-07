„Táncold magad boldoggá!” - A mozgás erejével épít közösséget Gabriella

Sokféleképpen lehet köszönetet mondani. A csokoládé vagy a virág is tökéletes választás, de a Müncheni Magyar Iskolában tánccal ajándékozták meg a nyolcadikosok szüleiket és osztályfőnöküket év végén. Szólnak a High Scool Musical, a Mamma Mia! és a Grease örökzöldjei, a gyerekek pedig önfeledten táncolnak. Lombosi Gabriella tanította meg nekik nemcsak a koreográfiát, hanem azt is; van három dolog a világon, ami a legmélyebb bánat és legnagyobb félelem ellen is hatásos: ha valaki énekel, zenél, vagy táncol. Gabriella ez utóbbival ismertette meg őket. Minden iskolai és közösségi rendezvényre való felkérést önzetlenül vállal el, gondolkodás nélkül mondott igent arra is, hogy a szülők és a tanárnő számára meglepetés-koreográfiát készítsen és betanítsa a gyerekeknek. Erről a Fanny magazinnak mesélt.

Fotó: Pexels



„Eljött az én időm!”

Gabriella táncművész, a modern jazztánctól a néptáncig minden műfajban otthonosan mozog, de a latin áll a lelkéhez legközelebb. 14 éve él Münchenben a családjával, azelőtt Budapesten tanított salsát egy tánciskolában. Ugyanolyan elhivatottan dolgozik ma is, csak már nem kér érte fizetséget. Nem kér, mégis kap, csak mást: mosolyt, életigenlést. Lelkes, életvidám emberek veszik körül, nem véletlenül. Elhatározta, a tánc erejét használja fel a müncheni magyar közösség építésére, erősítésére. Hitvallása: a táncnak terápiás ereje van, a fiatalságot pedig nem az évek csekély száma, hanem az öröm és a boldogság adja.

Olyan közösséget akartam létrehozni, ahol szeretettel tekintenek egymásra az emberek, ami már önmagában gyógyító erejű. A tánc feszültségoldó, és egyben terápia is. Hiszen nemcsak a mozgás okozta endorfintermelésről, hanem saját magunk elfogadásáról szól

– meséli.

A mozgás égeti a kalóriákat, ám Gabriella nem akar lefogyasztani senkit. A célja, hogy mindenki tanulja meg szeretni önmagát, fiatalok, idősek, vékonyak és ducik egyaránt. Két évvel ezelőtt született meg benne újra a küldetéstudat, amikor mindkét lánya nagyobb lett. Úgy érezte, eljött az ő ideje. Lekötetlen szeretetenergiáinak új irányát azonban nem ő, hanem a Covid határozta meg.



Halálos vírus, éltető energia

– A hosszú bezártság után valami erőteljes, pozitív érzelmi-cunamira volt szükségünk. Így született az ötlet: rázzuk fel magunkat! Hogyan? Természetesen tánccal!

Így történt, hogy 2021 tavaszán a müncheni magyar közösség lelkes tagjaival kimentek a repülőtérre, és a felcsendülő latin dallamra táncolni kezdtek, máskor egy bevásárlóközpontban perdültek táncra. A hatás nem maradt el, akik látták, azoknak szebb lett a napja. A pozitív visszajelzések alapján Gabriella még jobban belevetette magát a munkába. Mivel abban az évben még nem indult újra az Oktoberfest, ezt az űrt próbálta kitölteni vidámsággal, hangsúlyozva a magyar jelenlétet. Október 23-ára, nemzeti ünnepünkre szervezte meg az első flashmob-ot München főterén, melynek latin életérzése elsöprő siker lett és hagyományt teremtett. 2023-ra pedig egy teljes tavaszon átívelő, ingyenes programsorozatot hozott létre a tánc népszerűsítésére és a magyar közösség erejének bemutatására, mondhatni a boldogság nagyköveteként. Áprilisban a költészet napjára, május 1-én a Majálisra, május 21-én, a sorozat csúcspontjaiként, az újabb, nagyszabású flashmobra, majd Gyereknapra szervezett nagy sikerű, közösségi táncos megmozdulásokat. Őszre „Belső ragyogás” címmel tervez minden érdeklődő számára fotókiállítást.

Szeretném képeken is megmutatni a tánc hatását, az általa elérhető boldogság érzését. Amikor átszellemül egy arc, amikor a kéz kecsesen mozdul, amikor egy láb finoman fordul, akkor talán láthatóvá válik a tánc lényege azoknak is, akik sohasem próbálták

– lelkesedik Gabriella.





„Nekem nincs ritmusérzékem…”

Jaj, én nem tudok táncolni, nekem nincs ritmusérzékem! Hányszor hallottam már ezt! – nevet Gabriella. – Miért ne lenne? – válaszolja mindig – Hiszen egész életünk valamilyen ritmus szerint zajlik, a szívverésnek is van ritmusa. Olyan nincs, hogy valakinek nincs ritmusérzéke, esetleg nem olyan jó. Még!

– magyarázza.

Legyen szó felnőttekről vagy gyerekekről, a már hagyományossá vált flashmobról, vagy évzáró meglepetés-táncról, Gabriella először abban segít, hogy mindenki megtanuljon magabiztosan, önbizalommal állni, lépni, mozogni.

– Páratlanul is magabiztosan! Ez az első lépés. Ha egyedül vagy, és párt szeretnél találni, sokkal hamarabb találod meg, ha a hétköznapi életedben is önbizalmat sugárzol. Ebben is segít a tánc, melyben nem a lépés számít, hanem az a plusz, ami mögötte van. Soha nem az számít, kinek milyen alkati adottságai vannak, sem az, hány éves. A cél az, hogy mindenki elhiggye magáról, hogy vonzó, szerethető és természetesen az, hogy tánc közben a nehézségeit elfelejtse. A tánccal nagyon sok sebet meg lehet gyógyítani, higgyék el nekem!

Minket meggyőzött. És önöket?